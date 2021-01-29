TRT’nin Yeni Dizisi Teşkilat’a Söz Dizisinden Efsane Transfer

Yayın hayatına yeni başlayacak olan diziler arasında birçok yeni yapım bulunuyor. Bunlardan biri de TRT 1 tarafından yeni yayın sezonunda izleyicilerin beğenisine sunulacak olan Teşkilat dizisi. Bu dizi duyurulduğundan beri ilgi odağı, hakkında sayısız haber yapıldı. Yapımın hayata geçirilmesi için hazırlıklar devam ederken proje başarılı bir kadro ile sahne almayı hedefliyor. Sosyal medyada da dizinin yayına ne zaman gireceği, hangi oyuncuların kadroda bulunduğu gibi soruların sıklıkla sorulması da hakkında meraklı bir bekleyiş olduğunu göstermeye yetiyor.

Teşkilat dizisini bu kadar ilgi odağı yapan özelliklerden birisi de Fazilet Hanım ve Kızları adlı diziden sonra Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal’ı ilk kez aynı yapımda buluşturmasıydı. Bu durum medyada oldukça ilgi çekici bulundu. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre, başarılı oyuncuların hayranları tekrar birlikte bir yapımda rol almalarını görmek için sabırsızlanıyorlar. Görünen o ki Deniz Baysal’ın karşılaşacağı tek rol arkadaşı Çağlar Ertuğrul olmayacak. Merakla beklenen Teşkilat dizisinin kadrosuna Deniz Baysal’ın rol aldığı bir başka yapımdan bir rol arkadaşı daha dahil oldu!

Alınan bilgiye göre Söz dizisinde birlikte rol aldıkları oyuncu Nihat Altınkaya da Teşkilat dizisinde rol alacak. Söz dizisinde Nihat Altınkaya komutan Yarbay Erdem’i canlandırıyordu. Teşkilat dizisindeki rolüne dair bir açıklama bulunmuyor. Dizinin ne zaman yayınlanacağına dair bir bilgi olmasa da çekimlerinin sürdüğü söyleniyor. Söylentilere göre Ankara’da bulunan set ekibi 3. bölümün çekimini tamamlamış.

Eğer alınan bilgiler doğru ise Teşkilat dizisi kısa bir süre içerisinde TRT ekranlarında izleyicinin beğenisine sunulabilir. Kadrosunda Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman ve Mesut Akusta da bulunan, yapımcısı TİMS&B olan dizinin yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın bulunmakta.