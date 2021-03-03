TRT1’den İki Dizi İçin Final Kararı! Sevilen Diziler Ekranlara Veda Edecek

TRT1, sezon sonuna yaklaşılması ile birlikte iki dizisini ekranlardan kaldırma kararı aldı. Final yapacak olan dizilerin hangileri olduğu ise merak edildi. Bu sezonun ilgi çeken yapımları ise TRT1 ekranlarına damgasını vurmuştu. Masumlar Apartmanı, Uyanış Büyük Selçuklu ve Gönül Dağı isimli projeler en çok izlenen diziler arasında yer almış ve seyirci kitlesinden beğeni toplamıştı. Hem güçlü hikayesi hem de oyuncuların performansları ile takdir edilen diziler sezonun en başarılı yapımları arasında yer almıştı. Oldukça yüksek reyting oranlarına ulaşan diziler ekran başındaki seyircileri sezon boyunca ekrana kilitlemişti.

Bunun yanı sıra Payitaht Abdülhamit, Benim Adım Melek ve Tövbeler Olsun isimli diziler de oldukça beğenilmiş ve dizinin hayranları ile buluşmaya devam etmişti. Edinilen son bilgilere göre ise Pazar akşamında TRT1 kanalında “Teşkilat” isimli dizinin başlayacağı haberi öğrenildi. İstihbarat konulu olan dizi ile birlikte TRT1 kanalında 4. Çok iddialı dizi de yayın hayatına giriş yapmış olacak.

Bununla birlikte, TRT1 yeni sezon için de farklı planlar üzerinde çalışıyor. “Barbaros” isimli dizinin hazırlıkları devam ederken dizi çekimlerinin ise henüz başlamadığı öğrenildi. Diğer taraftan “Hay Sultan” isimli proje de çekimlerine başladı. Ve farklı projeler de yolda. Yaşanan bu gelişmelerden sonra ise kanal, performansı düşük olan ya da ömrünü tamamlayan diziler için final yapma kararı aldı. Peki TRT1’in hangi dizisi ekranlara veda edecek? İşte yanıtı…

Final yapıp ekranlara veda edecek olan ilk dizinin isminin “Tövbeler Olsun” olduğu öğrenildi. Yayın gününü değiştiren ve yeni haftadan itibaren Perşembe akşamlarında ekranlara gelecek olan dizinin 5 bölümden sonra final yapacağı öğrenildi. Bugüne kadar 27 bölümünü geride bırakan komedi dizisinin 32. Bölümü ile final yapacağı öğrenildi.

Final kararı alan bir diğer dizinin ise “Payitaht Abdülhamit” olduğu açıklandı. 5 sezondur ekranlarda yayın hayatına devam eden dizinin son zamanlarda düşük reyting oranları alması dikkat çekici bir gelişme idi. Projenin Mayıs ayında final yapmasına karar verildi.