TRT1 Türkiye’nin En Pahalı Dizisini Ekranlara Getirecek

Son zamanlarda seyirci kitlesi ile buluşturduğu diziler ile adından çokça söz ettiren ve en çok izlenen diziler arasında er alan TRT1, büyük bombayı patlattı. Edinilen son bilgilere göre TRT1’in hazırlıklarını sürdürdüğü dizisinin Türkiye’nin gelmiş geçmiş en pahalı dizisi olacağı öğrenildi. Bir önceki sezonda yayın hayatına kattığı projeler ile harikalar yaratan ve televizyon dizileri hayranlarının kalbini çalmayı başaran TRT1, yeni sezonda da ekranların gözdesi olacak. Geçen sezonda Uyanış Büyük Selçuklu, Masumlar Apartmanı ve Gönül Dağı isimli diziler ilk bölümleri ile rekorlar kırmış ve ekrana geldikleri günlerin vazgeçilmezi olmuştu. Son olarak da Teşkilat isimli dizinin yayın hayatına başlaması TRT1’e bir artı puan daha kazandırdı çünkü dizilerle arası pek iyi olmayanlar bile Teşkilat’ı çok sevdi.

Büyük yankı uyandıran dizilerin yanı sıra Tövbeler Olsun, Payitaht Abdülhamit ve Benim Adım Melek dizileri de çok sevilmişti. Her hafta birincilikler alıp rekora doğru koşan dizileri adına gururlanan TRT1, şimdilerde ise Bir Zamanlar Kıbrıs’ı listesine kattı. 1 Nisan tarihinde ilk bölümünü ekranlara taşıyan dizi, birinci bölümü ile çok beğenildi.

Kanalın en çok merak edilen dizilerinden biri ise Barbaros oldu. Bir süredir hazırlıklarına devam ettiği öğrenilen dizi bu kez eski projelere benzemeyecek. Seti gören herkes çalışmalardan büyüleniyor. Barbaros ismi verileceği öğrenilen dizide başrol oyuncuları ise Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe olacak. Barbaros Hayrettin Paşa’nın hayatını anlatacak dizide hazırlıklar çok yoğun bir şekilde sürerken televizyon dizisi hayranları da bu yapım için epey heyecanlandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş, Barbaros dizisi hakkında yaptığı açıklamada sette gördüklerine inanamadığını belirtti. Es Film’in harika bir atmosfer yarattığını açıklayan Altuntaş, set için bugüne kadar yapılmış olan en pahalı ve en büyük prodüksiyon olduğunu açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021, 01:05