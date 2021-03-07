TRT1'in Rekortmen Dizisine Rakip Geldi! Tüm Dengeler Değişti

TRT 1 ekranlarının beğenilerek izlenen dizisi Gönül Dağı, Cumartesi akşamlarının bir vazgeçilmezi haline geldi. Hafta sonuna damga vuran başarılı yapım uzun süredir rekor kırıyor. Ekranlara geldiği ilk bölümler dışında art arda birincilikler alan proje, dizi izleyicilerinin de favorisi oldu. Ancak edinilen son bilgilere göre diziye bir rakip çıktığı öğrenildi. Atv’nin Kardeşlerim dizisi en az Gönül Dağı kadar başarılı. Bu durum karşısında hangi dizisin öne geçeceği merak konusu oldu. İzleyiciler yeni bölümleri izlemek için sabırsızlanmakta.

TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayan dizi Gönül Dağı'nın ilk bölümlerinde kimse bu kadar başarılı bir sonuç beklemiyor idi. Ancak yapımın naif bir hikayeyi temizlik, aşk, dürüstlük ve saflık temalarına ile işlemesi ekranlarda olumlu bir şey izlemek isteyenlerin kurtarıcısı oldu. Beğenilerek izlenen dizi, senaryosu ve müthiş temposu ile yayın hayatına devam etmekte. 19 bölümünü geride bırakan dizinin yeni bölümü ise seyirci kitlesi tarafından merak ediliyor. Milyonlarca izleyici güzel duygular yaşayarak Gönül Dağı’nın yeni bölümünü seyretti. Ve bu kadar fazla sayıda olan hayranı dizinin yüksek reyting oranlarına ulaşmasını da sağladı. Gönül Dağı, tüm kişiler ve abc1 gruplarında 2 haneli oranlara ulaştı. AB’de ise çok çok iyi sonuçlar alan dizi, izleyiciler tarafından heyecan içinde izlenilmekte.

19 bölümü ile ekranlara gelen Gönül Dağı, kemik bir seyirci grubu oluşturdu ve bu güçlü bir etki olarak yorumlandı. Dün akşam ekranlara gelen dizinin 19. bölümü ile tüm kategorilerde 1.lik alınarak TRT 1 ekranlarına tekrardan damga vuruldu. Ancak edinilen son bilgilere göre TRT 1'in sevilen dizisine büyük bir rakip çıktı.

Kardeşlerim isimli proje ilk 2 bölümü ile oldukça beğenilmiş ve Atv'nin iddialı bir projesi olarak görülmüştü. Kardeşlerim dün akşam ekranlara gelen 3. bölümü ile tüm kişilerde oldukça yüksek bir sıçrama yaşadı ve yüksek oranlara ulaştı. Tüm bu yaşananlar ise Gönül Dağı dizisine güçlü bir rakibinin geldiğinin habercisi oldu. 2 dizinin yeni bölümü seyirci kitlesi tarafından merak edilmekte.

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021, 15:44