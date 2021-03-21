TRT1 Gönül Dağı İçin Öyle Bir Karar Aldı Ki İzleyiciler İnanamadı!

TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Gönül Dağı dizisi, Cumartesi akşamlarında hayranları ile buluşmaya devam ediyor. Bugüne kadar 21 bölümünü geride bırakan sevilen dizi Gönül Dağı, yeni bölümü ile de merak edilmekte. Yayınladığı her yeni bölümü ile ilgileri üzerine toplayan ve reytinglerde güzel sonuçlar alan proje, seyirci kitlesi tarafından takdir edilmekte. Oyuncuların performansları kadar hikayesi ve karakterleri ile de oldukça beğeni toplayan dizi, her hafta kendi gününde ekranlara gelmeyi sürdürüyor.

Ancak edinilen son bilgilere göre TRT 1, sevilen dizi ile ilgili bir karar aldı ve bu karar dizi hayranlarını oldukça üzdü. 22. yeni bölümü ile önümüzdeki hafta ekranlara gelecek olan dizinin yayın hayatına bir hafta süreyle ara vereceği öğrenildi. Seyirci kitlesi ile paylaşılan 22. bölümün ön tanıtım videosunda dizinin yayın tarihi 3 Nisan Cumartesi olarak belirlendi. Bu da demek oluyor ki 27 Mart Cumartesi akşamında Gönül Dağı‘nın yeni bölümü TRT 1 ekranlarına gelmeyecek.

Gülsim Ali İlhan ve Berk Atan'nın başrol oyunculuğunu yaptığı dizi, her hafta heyecan içerisinde bekleniyor ve hayranlarını ekranlara kilitliyor. Ancak TRT 1'in yeni bölüm hakkında aldığı karar, Gönül Dağı izleyicilerini şaşırttı. Gönül Dağı'nın yeni bölümünü izlemek için 2 hafta beklemek durumunda kalan seyirci kitlesi, bu duruma üzüldü ancak diziyi bırakmayacaklarını ifade etti. Gönül Dağı'nın kemik izleyici grubu sosyal medyada yorumlar yapıyor ve dizinin senaristi ile yapım ekibine teşekkürlerini iletiyor. “Uzun zaman sonra adam gibi bir dizi izliyoruz. Hem senarist hem yönetmen aklı başında kişiler ve Gönül Dağı edepli bir dizi. Bundan sonra da bu şekilde devam edin, her şey mükemmel.” şeklinde yorumlar dizi hayranları tarafından yapılıyor. Bu ve buna benzer mesajlar sosyal medya platformlarında paylaşılmaktadır. Ve bu durum da diziye duyulan ilgiyi göstermekte.

3 Nisan Cumartesi akşamında yeni bölümü ekranlara verilecek olan başarılı bizi Gönül Dağı'nın 22 bölüm fragmanı izleyici kitlesi ile buluştum. Gönül Dağı'nın hayranları dizinin yeni bölümünü izlemek için sabırsızlanmakta.