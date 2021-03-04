TRT 1'de Yayımlanan Dizinin Bu Haftaki Bölümünde Bir Karakter Ortadan Kaybolacak

Hikayesi ile, oyuncuları ile gönüllere taht kuran haftalardır izlenme rekorları kıran TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda istifa konuşuluyor. Bozkır'da geçen bir hikayeyi, efsaneleri ve tabii ki de dizilerin olmazsa olmazı aşk hikayelerini konu alan Gönül Dağı izleyicilerini her hafta Cumartesi günü saat 20:00 da TRT ekranlarında bekliyor. Karşılarına çıkan bütün engelleri sorunlara rağmen inandıkları yoldan vazgeçmeyen 3 kuzenin hayatına anlatıyor.

TRT ekranlarında cumartesi günü saat 20:00 da 19 bölümü ile ekranlara gelecek olan dizi çok konuşulacağa benziyor. Erkan'ın ortadan kaybolması meraklar uyandırırken Münir Bey'inde almmış olduğu istifa kararı ile dizinin seyri değişiyor.

19 Bölümün Özeti

Babası ile ilgili hiç öğrenmediği yeni bilgilere erişen dilek, hemen Taner'in yanına gider. Taner ve Dilek konu ile ilgili araştırma içerisine girerken Halime'nin Taner ile konuşmadığını öğrenir. Bu sorunu çözmek isteyen Dilek, Halime'nin sert davranışı ile karşılaşır. Babası ile ilgili öğrendiği bilgilerle uğraşması gerekirken aynı zamanda da Taner ile ilgili olan ilişkisindeki problemler, direğin kafasını gitgide karıştırır. Bunu fark eden Taner, Dilek'e büyük bir sürpriz yapacak. Peki bu sürpriz ne?

Münir Bey elektrik santralinin açılışı ile ilgili hayal kırıklığına uğrar ve istifa eder. Münir Bey'in bu istifası etrafındaki herkese rahatsız eder ve istifadan vazgeçirmeye çalışırlar, bu çabalar bir sonuç vermeyince iş Ramazan'a düşer. Ramazan, Münir Bey'i istifasından vazgeçirebilecek mi?

Yaşadığı büyük duyguların sonucunda Erkan evden kaçar, herkes Erkan'ı ararken n Sefer arkana ulaşır. Kuyunun içinde bulunan Erkan, acaba kurtarılacak mı?

Heyecan dolu bölüme sadece 2 gün kala gitgide artıyor. Başrollerini, Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın üstlendiği dizinin kadrosunda başarılı isimler mevcut: Ferdi Sancar, Ecem Özkaya, Erdal Cindoruk, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Ali Düşenkalkar, gibi usta isimler mevcut.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021, 22:27