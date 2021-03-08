TRT 1 Teşkilat dizi oyuncuları, konusu ve hangi gün yayınlanıyor?

TRT1 dizileri son zamanların en gözdelerinden! TRT1 de ise reytingleri alt üst edecek yeni bir dizi başladı Teşkilat! TRT1’in yeni dizisi Teşkilat’ın konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var haberimizde.

TRT1 son zamanlarda oldukça başarılı yapımlara imza atmaya başladı. Gönül Dağı, Uyanış Büyük Selçuklu, Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid, Tozkoparan İskender, Masumlar Apartmanı gibi oldukça başarılı eserlerin yanına bir yapım daha ekleniyor! Teşkilat dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla daha ilk bölümden dikkat çekmeyi başardı!

7 Mart tarihinde yayımlanan ilk bölümüyle ekranlara çıkan dizi daha şimdiden belli bir kitle toplamayı başardı.

GÜÇLÜ KADROSU İLGİ ÇEKİCİ KONUSU İLE DİKKATLERİ ÇEKTİ

TRT1’in yeni dizisi Teşkilatın yapımını TIMS&B produciton üstlendi. Yapımcı koltuğunda ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar oturmakta. Dizinin oyuncu kadrosu ve konusu da oldukça başarılı.

TEŞKİLAT DİZİSİNİN KONUSU

Teşkilat dizisi genel olarak Türkiye’de harakete geçen karanlık bir yapıyı ve buna karşı yapılan mücadeleyi ele alacak. Bu karanlık yapı karşı Türkiye’nin büyük başarılarından olan, İHA ve SİHA programlarını hedef alıp zayıflatmak hatta bitirmek ister. Buna karşı da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) gizli bir ekip kurar.

MİT tarafından kurulan bu ekibe ise deneyimli bir ajan liderlik etmektedir. Mete Bey isimli bu ajan (Mesut Akusta), yurtiçi ve yurt dışında ülkesi için mücadele verecektir. Fakat bu görevin başarıya ulaşması oldukça zordur… bu nedenle ekibe katılan herkes resmiyette birer ölü olarak gözükür.

Mete Bey ise ekibini kurmak için ajanlarla görüşmeye başlar. Zehra, Hakkı Dayı, Pınar, Hulki, Uzay ve son olarak da Gürcan ile görüşür ve hepsini kendisine katılmaya ikna eder. Fakat tüm bu ajanlar bu ekibe katıldıklarında ailelerini, arkadaşlarını geri de bırakmak ve ölü kimliği almak zorundalardır.

MİT’in en iyilerinden oluşan bu ekibin en öne çıkan karakteri de Serdar Kılıçaslan olur. Serdar karakteri vatanına son derece bağlıdır fakat aynı zamanda büyük bir aşkı da vardır Ceren. Aşkı Ceren ile varanı arasında çaresiz kalır. Böylece ekipteki her üye geri dönüşü olmayan bir yola kendilerini hazırlarlar.

Aksiyon, dram aşk ve daha birçok konuyu harmanlayan dizi ülkemizdeki bazı güncel konulara da atıfta bulunmaktadır. Dizinin bu başarılı konusunu düşününce şimdiden bu kadar yankı uyandırmasına şaşırmamak gerekir.

Teşkilat Dizisi Hangi Gün? Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Teşkilat dizisi yayın hayatına TRT’de başladı. Dizi her pazar günü saat 20.00’da TRT ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Dizinin ikinci bölümü 14 Mart Pazar günü yayınlanacak.

Teşkilat Dizisinde Hangi Oyuncular Rol Alıyor?

Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosunda Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu gibi isimlerinin yanı sıra Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu gibi isimler de yer alacak. Aynı zamanda kadro da Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Yavuz Bingöl gibi ünlü isimler yer alıyor.