Trans Bireyden Berk Oktay Hakkında Skandal İddialar!

Eski eşi Merve Şarapçıoğlu Berk Oktay'ın müstehcen görüntülerini medyaya yaymış ve Oktay'ın imajı sarsılmıştı. Berk Oktay eski esşine açtığı davayı kazandığı şu günlerde tartışmalı program Beyaz TV'de bir trans bireye yer verildi. Birsu adında olan trans birey Berk Oktay hakkında ilginç iddialarda bulundu. İşte o iddialar;

Birsu adındaki trans birey Seren Serengil'e Berk Oktay ile 3-4 kez ilişkiye girdiğini söyledi. Trans birey "Cinsiyet değiştirme operasyonu olmamda Berk'in etkisi büyük" dedi.

Birsu adındaki trans birey Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu'nun komşusu olduğunu söyledi ve "Berk'le ben köpeğimi gezdirirken sitede karşılaştık. Sonra evime geldi ve biz birlikte olduk. Sabah kalkınca Merve'ye yaşattığımız bu durumdan dolayı vicdan azabı çektim. Ancak ben o zaman cinsiyet değiştirme sürecinde olduğum için östrojen ilaçları kullanıyordum ve kendime engel olamadığım için birkaç kez beraber olduk. Bu olay 4 yıl önce yaşandı ancak ben ifşa etmek istemedim ama şimdi de vicdan azabı çekiyorum. O zamanlar cinsiyet değiştirme operasyonu olmamda Berk'in bana olan ilgisinin etkisi büyüktür. Ben Merve'den dolayı Berk'ten uzak durmak istedim ama bir kere de beni asansörde gördü ve yine öptü" ifadelerini kullandı..

"BERK OKTAY BANA "CİNSİYET DEĞİŞTİRDİN ARTIK BENİM KADINIMSIN" DEDİ"

Birsu adındaki trans birey, o dönemde Berk Oktay'ın birlikte olduğu Merve Şarapçıoğlu'na şiddet uyguladığını da iddia etti hatta Merve Şarapçıoğlu'nun kendisine sığındığını söyledi. Trans birey Birsu, cinsiyet değiştirmek için Tayland'a gittiğini ve bu ameliyattan sonra Oktay'ın kendisini arayarak "Artık cinsiyet değiştirdin ve sen benim kadınımsım" dediğini iddia etti.

Tüm bu iddialar sonrası Berk Oktay'ın avukatı canlı yayına bağlandı ve, söz konusu suçlamaların bir iddia olduğunu ve konu hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Berk Oktay'da hakkındaki iddiaları Instagram hesabından bir video yayınlayarak yalanladı ve dava açacağını söyledi. Berk Oktay'ın hayranları ise Oktay'a Seren Serengil'in programını ciddiye aldığı gerekçesiyle tepki gösterdi.