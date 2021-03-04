Trabzon'da 2 bin yıllık kalıntılar: Hadrianus Limanı!

Trabzon'da Ortahisar ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'nin otoparkında bir süre önce bir kazı çalışması başlatılmıştı. Pazarkapı mevkiinde bulunan otoparkın derinliklerinde rastlanılan tarihi yapılar çalışanları şaşırtmıştı. Yaklaşık 4 bin yıldır ticari bir geçiş güzergahı olan ve Pontus Rum İmparatorluğu'nun başkenti olan Trabzon'un bir tarihi yapısı daha gün yüzüne çıkarımış oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü araştırmada ortaya çıkarılan yapıların M.S. 117-118 yıllarında Roma İmparatorluğu tarafından yapıldığı belirlendi.

Farklı dönemlere ait birçok kalıntı bulundu

Kral Hadrianus dönemine ait olan yapıların yerin 4 metre altında bulunduğu ifade edildi. Bulunan yapılardan birinin, kentin tespit edilen ilk suruna ait olduğu ifade edildi. Bulunan yapılardan birinin milattan sonra 500'lü yıllarda yapıldığı ve Roma kralı Justinyanus dönemine ait olduğu kaydedildi. Bulunan tarihi hendeğin ise Geç Bizans Dönemi'ne (1450-60) ait olduğu ifade edildi. Kazı çalışmalarının 5 kilometrekarelik bir alanda sürdüğü hatırlatıldı.

"Bölge korunacak"

Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şube Başkanı Engin Aktaş, bulunan tarihi yapıların kentin turizmine yapacağı büyük katkılar olabileceğini belirtti. Kazı yapılan bölgeyi "Trabzon'un Göbeklitepe'si" olarak adlandırdıklarını kaydeden Aktaş, Trabzon'un tarihi olarak 6 farklı dönemden geçtiğii dile getirdi. Hadrianus Limanı'na dair kalıntıların bulunduğu bölgenin "kentin üçüncü dönemi" olarak sınıflandırılabileceğini kaydeden Aktaş, bu alanın korunacağıyla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden kendilerine bilgi geldiğini aktardı.