Tozkoparan İskender ne zaman başlayacak? Mete ve Kerem olacak mı?

Tozkoparan İskender geliyor! Aylardır sabırsızlıkla beklenen Tozkoparan İskender başlıyor. Dizinin yayın tarihi belli oldu. Uzun süren bekleyiş sona erdi .TRT1 ekranlarında 2 sezondur yayınlanan fenomen dizi 3.sezonuyla başlıyor. Tozkoparan dizisi adını değiştirerek Tozkoparan İskender oldu. Peki Tozkoparan İskender ne zaman başlayacak? Yeni sezonda eski isimlerden kimler var? Mete ve Kerem dizide olacak mı? İşte tüm merak edilen haberimizin devamında yer alıyor.

Tozkoparan İskender ne zaman başlayacak?

Tozkoparan İskender'e geri sayım başladı.Dizi 2 Ocak Cumartesi TRT 1 ekranlarında başlıyor. Yılbaşına özel ilk iki bölüm yayınlanacak. Dizi saat 20:00'de başlayacak. 10 Ocak Pazar itibari ile her pazar saat 17:30 da yayınlanmaya devam edecek.

Tozkoparan İskender kadrosunda kimler var? Mete ve Kerem olacak mı?

Dizinin kadrosunda eski isimler olduğu gibi yeni isimlerde olacak. Çağan Efe Ak, Yusuf Gökhan Atalay, Burak Alkaş, Defne Erşen, Deniz Erayvaz, Mert ErdoğduFırat Albayram, Sera Tokdemir, Tuana Naz Tiryaki, Esat Polat Güler, Yağız Kılınç, Ülkü Hilal Çiftçi, Leya Kırşan, Muhittin Korkmaz, Esin Gündoğdu, Mehmet Emin Kadıhan ,Suna Selen gibi isimler bulunuyor.

Tozkoparan'ın sevilen başrol oyuncuları Mete ve Kerem yeni sezonda olup olmayacakları merak ediliyor. Peki Tozkoparan İskender'de Mete ve Kerem olacak mı?

Özgür Ege Nalcı ( Mete) dizide olacak mı?

Tozkoparan'da Mete'yi canlandıran Özgür Ege Nalcı hikayesi bittiğinden yeni sezonda olmayacak.

Doruk Kaan Aslan ( Kerem) dizide olacak mı?

Tozkoparan'da Kerem'i canlandıran Doruk Kaan Aslan 'da yeni sezonda olmayan isimlerden.

Süper kahraman olan İskender’i Çağan Efe Ak canlandıracak. Tozkoparan İskender dizisi okçuluk, kahramanlık ve bol kahkahalı sahneleri ile çok sevilecek. Tozkoparan İskender 3.sezonu ile 2 Ocak Cumartesi saat 20:00'de TRT 1 ekranlarında yeniden başlıyor. Yılbaşına özel ilk iki bölüm birden yayınlanacak. 10 Ocak pazar saat 17.30 ile 3. bölümü yayınlanacak ve her pazar yayınlanmaya devam edecek.







Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020, 03:22