Tozkoparan İskender 8. ve 9. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Tozkoparan İskender dizisinden öğrencilere karne hediyesi!

Özellikle çoçuklar tarafından çok sevilen Tozkoparan İskender dizisi yeni yayın hayatına bomba gibi başladı. Değisen senaryo ve oyuncu kadrosu ile 3. sezonuna da iddiali giriş yaptı.Uzun süren bekleyiş sona ererek TRT 1 ekranlarında 2 sezondur yayınlanan fenomen dizi 3.sezonuyla yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Tozkoparan dizisi adını değiştirerek Tozkoparan İskender oldu. Tozkoparan İskender'in ilk 7 bölümü yayınlandı. Bu hafta sonu yayınlanacak olan yeni bölümde ise sürpriz yapılarak 2 yeni bölüm peş peşe yayınlanacak. Peki Tozkoparan İskender'in 8. ve 9 .bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte tüm merak edilen haberimizin devamında yer alıyor.

Tozkoparan İskender yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Tozkoparan İskender dizisinden öğrencilere sürpriz yaparak 2 yeni bölüm birden ekranlara gelecek. Tozkoparan İskender'in 8. ve 9. bölümü pazar günü peş peşe yayınlanacak. Tozkoparan İskender dizisinin yeni bölümleri 7 Şubat Pazar günü saat 16:00'da TRT1 ekranlarında yayınlanmaya devam edecek.

Tozkoparan İskender kadrosunda kimler var?

Dizinin kadrosunda eski isimler olduğu gibi yeni isimlerde bulunuyor. Çağan Efe Ak, Yusuf Gökhan Atalay, Burak Alkaş, Defne Erşen, Deniz Erayvaz, Mert Erdoğdu Fırat Albayram, Sera Tokdemir, Tuana Naz Tiryaki, Esat Polat Güler, Yağız Kılınç, Ülkü Hilal Çiftçi, Leya Kırşan, Muhittin Korkmaz, Esin Gündoğdu, Mehmet Emin Kadıhan Suna Selen gibi isimler bulunuyor. Süper kahraman olan İskender’i Çağan Efe Ak canlandırıyor. Tozkoparan İskender dizisi okçuluk, kahramanlık üzerine kurulu hikayesi ve bol kahkahalı sahneleri ile özellikle çocuklar tarafından çok sevilerek ailecek izleniyor.







Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021, 00:09