Tozkoparan İskender 5. bölüm ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? 5. bölümde neler olacak?

Uzun zamandır sabırsızlıkla beklenen Tozkoparan İskender yayın hayatına başladı .Uzun süren bekleyiş sona ererek TRT 1 ekranlarında 2 sezondur yayınlanan fenomen dizi 3.sezonuyla yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Tozkoparan dizisi adını değiştirerek Tozkoparan İskender oldu. Tozkoparan İskender'in ilk 4 bölümü yayınlandı. Peki Tozkoparan İskender'in 5. bölümü ne zaman yayınlanacak? Yeni sezonda eski isimlerden kimler var? İşte tüm merak edilen haberimizin devamında yer alıyor.

Tozkoparan İskender dizisi 2 Ocak Cumartesi TRT 1 ekranlarında yayın hayatına kaldığı yerden başladı.Yılbaşına özel ilk iki bölüm birden yayınlandı. Dizi 10 Ocak Pazar itibari ile 3. bölümü yayınlanarak yayın hayatına her pazar devam ediyor.

Tozkoparan İskender kadrosunda kimler var?

Dizinin kadrosunda eski isimler olduğu gibi yeni isimlerde bulunuyor. Çağan Efe Ak, Yusuf Gökhan Atalay, Burak Alkaş, Defne Erşen, Deniz Erayvaz, Mert Erdoğdu Fırat Albayram, Sera Tokdemir, Tuana Naz Tiryaki, Esat Polat Güler, Yağız Kılınç, Ülkü Hilal Çiftçi, Leya Kırşan, Muhittin Korkmaz, Esin Gündoğdu, Mehmet Emin Kadıhan Suna Selen gibi isimler bulunuyor. Süper kahraman olan İskender’i Çağan Efe Ak canlandırıyor.

Tozkoparan İskender dizisi okçuluk, kahramanlık üzerine kurulu hikayesi ve bol kahkahalı sahneleri ile özellikle çocuklar tarafından çok sevilerek ailecek izleniyor.

Tozkoparan İskender 5.bölüm ne zaman yayınlanacak?

Tozkoparan İskender 5. bölümü ile 24 Ocak Pazar saat 17:30'de yayınlanacak. Tozkoparan İskender bugün saat 17:30'da 5.bölümü ile ekranlara gelecek. Tozkoparan İskender her pazar saat 17:30'da TRT 1'de yayınlanıyor.

Tozkoparan İskender 4.bölümde neler oldu?

Mavi Ay İskender,Salih ve Fikri ile karşı karışıya gelir. Taygu Kolejinin müdürü Rafet Pala İskender'in okula gitmediğini öğrenince Salih'i polise şikayet etmekle tehdit eder. Bunu öğrenen İskender okula gitmeye karar verir. Asya ve Arda İskender'e bu konuda yardımcı olur.

Tozkoparan İskender 5.bölümde neler olacak?

Tozkoparan İskender'in 5. bölümünde İskender'in okula başlamasıyla orda neler yapacağı merak ediliyor. İskender okula uyum sağlayabilecek mi? Makbule'nin oğlu Cihangir kılığında dolaşan Giovanni'nin sırrı ortaya çıkacak mı?

Giovanni'nin sırrının artık ortaya çıkması bekleniyor. Çünkü Rüya tanıştığı Cihangir kılıklı Gioavanni 'de bi gariplik olduğunu anlar. Tozkoparan İskender 5.bölümü ile bugün saat 17:30'da TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2021, 11:40