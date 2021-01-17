Tozkoparan İskender 4. bölüm ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? 4. bölümde neler olacak?

Aylardır sabırsızlıkla beklenen Tozkoparan İskender yayın hayatına başladı .Uzun süren bekleyiş sona ererek TRT 1 ekranlarında 2 sezondur yayınlanan fenomen dizi 3.sezonuyla yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Tozkoparan dizisi adını değiştirerek Tozkoparan İskender oldu. Peki Tozkoparan İskender'in 4. bölümü ne zaman yayınlanacak? Yeni sezonda eski isimlerden kimler var? İşte tüm merak edilen haberimizin devamında yer alıyor.

Tozkoparan İskender dizisi 2 Ocak Cumartesi TRT 1 ekranlarında başladı. Yılbaşına özel ilk iki bölüm yayınlandı. Dizi 10 Ocak Pazar itibari ile 3. bölümü yayınlandı.

Tozkoparan İskender kadrosunda kimler var?

Dizinin kadrosunda eski isimler olduğu gibi yeni isimlerde olacak. Çağan Efe Ak, Yusuf Gökhan Atalay, Burak Alkaş, Defne Erşen, Deniz Erayvaz, Mert ErdoğduFırat Albayram, Sera Tokdemir, Tuana Naz Tiryaki, Esat Polat Güler, Yağız Kılınç, Ülkü Hilal Çiftçi, Leya Kırşan, Muhittin Korkmaz, Esin Gündoğdu, Mehmet Emin Kadıhan ,Suna Selen gibi isimler bulunuyor. Süper kahraman olan İskender’i Çağan Efe Ak canlandıracak.

Tozkoparan İskender dizisi okçuluk, kahramanlık üzerine kurulu hikayesi ve bol kahkahalı sahneleri ile özellikle çocuklar tarafından çok seviliyor.

Tozkoparan İskender 3.sezonu ile 2 Ocak Cumartesi saat 20:00'de TRT 1 ekranlarında yeniden başladı. Yılbaşına özel ilk iki bölüm birden yayınlandı. 3.bölüm ise geçtiğimiz hafta pazar günü yayınlandı. Peki 4.bölüm ne zaman yayınlanacak?

Tozkoparan İskender 4. bölümü ile 17 Ocak Pazar saat 17:30'de yayınlanacak. Tozkoparan İskender bugün saat 17:30'da 4.bölümü ile ekranlara gelecek! Tozkoparan İskender her pazar saat 17:30'de yayınlanıyor.

Tozkoparan İskender 3.bölümde neler oldu?

İskender tekrardan Salih ve Fikri ile beraber olmanın sevincini yaşamaktadır. Asıl ismi Giovanni olan Cihangir, ise İskender'in düşmanıdır. İskender'e zarar vermek için farklı farklı planlar yapmaktadır. İskender hırsızlarla kavga ederken zihgirini düşürür. Bunu fark eden Mavi Ay zihgiri alır ve gider. İskender'in aklı ise zihgirde kalmıştır. İskender Mavi Ay'ın peşinde gitmek istesede Salih bu duruma engel olur. 4.bölümde ise zihgirin sırrını çözmeye çalışacaklar.

Tozkopran İskender 4. bölüm ile TRT 1 ekranlarında pazar günü saat 17:30 'da yayınlanacak.



Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021, 14:31