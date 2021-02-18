Tozkoparan İskender 11. bölümü ne zaman saat kaçta yayınlanacak? 11. bölümde neler olacak?

Çocuklar tarafından çok sevilen Tozkoparan İskender dizisi yeni yayın hayatına bomba gibi başladı. . Uzun süren bekleyiş sona ererek TRT 1 ekranlarında 2 sezondur yayınlanan fenomen dizi 3. sezonuyla yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Değişen senaryo ve oyuncu kadrosu ile 3. sezonuna iddiali giriş yapan Tozkoparan dizisi adını değiştirerek Tozkoparan İskender oldu. Tozkoparan İskender'in ilk 10 bölümü yayınlandı.

Tozkoparan İskender dizisi bazı haftalar 2 yeni bölümü peş peşe yayınlanıyor ve saatleri değişiyor. Bu nedenle dizi severler dizinin 11. bölümünün ne zaman ve saat kaçta yayınlanacağı merak ediyor. Peki bu hafta sonu Tozkoparan İskender dizisi kaçta yayınlanacak? Tek bölüm mü yoksa iki yeni bölümümü yayınlanacak? Tozkoparan İskender yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Tozkoparan İskender 11. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Tozkoparan İskender bu hafta sonu 11. bölümü ile ekranlara gelecek. 2 bölüm yayınlanmayacak. 21 Şubat Pazar günü saat 17:30' da TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

Salih'in İskender'i resmi olarak evlat edinmediği ortaya çıkacak. Bu acı gerçekle karşı karşıya kalan İskender, Salih'in yanından ayrılma tehlikesi yaşayacak. Bir yandan Rüya öğretmen Salih'i evlat edinmek isteyecek. İskender kararsız kalarak Mavi Ay'a danışır. Mavi Ay ise İskender'e ikisinin evlendirme fikrini sunar. Salih ve rüya evlenecek mi?

Mavi Ay bir yandan İskender' yardım etmekle uğraşırken bir yandan da Kasırga ile uğraşmak zorunda kalır. Kasırga, Mavi Ay'ın çalışmaya fırsatı olamasın diye okçuluk müsabakasını öne çekmeye uğraşmaktadır. Çünkü Kasırga müsabakayı kazanmak için son derece kararlıdır.

Tozkoparan İskender kadrosunda kimler var?

Dizinin kadrosunda eski isimler olduğu gibi yeni isimlerde bulunuyor. Çağan Efe Ak, Yusuf Gökhan Atalay, Burak Alkaş, Defne Erşen, Deniz Erayvaz, Mert Erdoğdu Fırat Albayram, Sera Tokdemir, Tuana Naz Tiryaki, Esat Polat Güler, Yağız Kılınç, Ülkü Hilal Çiftçi, Leya Kırşan, Muhittin Korkmaz, Esin Gündoğdu, Mehmet Emin Kadıhan Suna Selen gibi isimler bulunuyor. Süper kahraman olan İskender’i Çağan Efe Ak canlandırıyor. Tozkoparan İskender dizisi okçuluk, kahramanlık üzerine kurulu hikayesi ve bol kahkahalı sahneleri ile özellikle çocuklar tarafından çok sevilerek ailecek izleniyor.



