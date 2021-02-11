Tozkoparan İskender 10. bölümü ne zaman yayınlanacak? Tozkoparan İskender'de sürpriz yarışma!

Çocuklar tarafından çok sevilen Tozkoparan İskender dizisi yeni yayın hayatına bomba gibi başladı. Değişen senaryo ve oyuncu kadrosu ile 3. sezonuna da iddiali giriş yaptı. Uzun süren bekleyiş sona ererek TRT 1 ekranlarında 2 sezondur yayınlanan fenomen dizi 3. sezonuyla yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Tozkoparan dizisi adını değiştirerek Tozkoparan İskender oldu. Tozkoparan İskender'in ilk 9 bölümü yayınlandı. Tozkoparan İskender dizisi bazı haftalar 2 yeni bölümü peş peşe yayınlanıyor ve saatleri değişiyor. Bu nedenle dizi severler dizinin 10. bölümünün ne zaman ve saat kaçta yayınlanacağı merak ediyor. Peki bu hafta sonu Tozkoparan İskender dizisi kaçta yayınlanacak? Tek bölüm mü yoksa iki yeni bölümümü yayınlanacak?

Tozkoparan İskender yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Tozkoparan İskender bu hafta sonu 10.bölümü ile ekranlara gelecek. 14 Şubat Pazar günü saat 16:00'da TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

Dizinin kadrosunda eski isimler olduğu gibi yeni isimlerde bulunuyor. Çağan Efe Ak, Yusuf Gökhan Atalay, Burak Alkaş, Defne Erşen, Deniz Erayvaz, Mert Erdoğdu Fırat Albayram, Sera Tokdemir, Tuana Naz Tiryaki, Esat Polat Güler, Yağız Kılınç, Ülkü Hilal Çiftçi, Leya Kırşan, Muhittin Korkmaz, Esin Gündoğdu, Mehmet Emin Kadıhan Suna Selen gibi isimler bulunuyor. Süper kahraman olan İskender’i Çağan Efe Ak canlandırıyor. Tozkoparan İskender dizisi okçuluk, kahramanlık üzerine kurulu hikayesi ve bol kahkahalı sahneleri ile özellikle çocuklar tarafından çok sevilerek ailecek izleniyor.

Tozkoparan İskender dizisinde bu hafta sonu yarışma var!

Dedikoducu kanalı sosyal medyadan yarışma yapılacağını duyurur. Bir klip yarışması düzenleneceğini ilan ederek en güzel klibi seçip kanalından yayınlanacağını belirtir. Kasırga'nın ise klibi hazırdır. Fakat Mavi Ay'da bu yarışmaya katılmak ister çünkü Kasırga'dan geri kalmak istememektedir. Mavi Ay'da klip çekmeye karar verir fakat daha telefonu bile yoktur. Çünkü cezası vardır ve telefonu elinden alınmıştır. Mavi Ay yarışmaya katılacak mı? Yarışmayı kim kazanacak? Bu soruların cevapları 10. bölümde!





Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021, 14:08