Tövbeler Olsun Dizisinde Büyük Oyun

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tövbeler Olsun dizisi Pazar akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi. Absürt komedi sevenlerin hafta sonunda kaçırmak istemediği dizi olan Tövbeler Olsun 25. Bölümünü yayınlayacak. 7 Şubat tarihinde seyirci karşısına çıkacak olan dizi yeni bölümünde yeni gelişmeleri de barındırıyor. Namzet’in oyunu yayınlanan 25. Bölüm ile açığa çıkacak. Namzet hakkında gerçekler öğrenilirken bu olay geceye damgasını vuracak. TRT1 ekranlarının sıcacık aile dizisi olan Tövbeler Olsun ilginç sahneler ile yeni bölümünü izleyici kitlesi ile buluşturmak için sabırsızlanıyor. Bir aile komedi dizisi türünde yayınlanan Tövbeler Olsun izleyicilerine 25. Yeni bölümünde de keyifli anlar yaşatacak. Önümüzdeki hafta da ekran başındakileri eğlendirmek için yapılan hazırlıklara devam eden dizi, 25. Yeni bölümü ile güldürecek. Peki Tövbeler Olsun yeni bölümünde neler yaşanacak? TRT 1 ekranlarında yayınlanan bir aile komedi dizisi olan Tövbeler Olsun hakkında son gelişmeler haberimizin devamında yer almaktadır.

Nazım’ın kaçırılmış numarası yaparak Kazım’a ders vermek istemesi beklenmedik sonuçlar doğurur. Beklenmedik bir şekilde altınlarını kaybeden Namzet Horanta zor zamanlar geçirir. Altınlarının çöp kamyonuna düşmesi ile birlikte kamyonun peşine düşerek kendisini bir kovalamacanın içinde bulur. İlerleyen saatlerde de Namzet’ten haber alamayan ev halkı meraklanmaya başlar.

Diğer taraftan Nazmiye ve Anıl’ın barışması ile birlikte Ertan’ın planları suya düşerken o ise yeni bir plan hazırlığı yapmaktadır. Bu yaşananlar sırasında Osman’ın dükkanına ise hırsız girer. Son noktayı koyan hırsız ise her yerin bir anda karışmasına sebep olur.

Kazım ise daha fazla dayanamayarak Namzet hakkında gerçekleri açıklar. Namzet’in kaçırıldığını öğrenen aile halkı duydukları karşısında büyük bir panik yaşar. Horanta ailesi bu yeni bilgi ile nasıl davranacağını bilemezken bu olayı aydınlatmak için de yeni yollar aranmaktadır. Doktor Şevki Bey’in muayenehanesinde toplanan aile bireyleri olayla ilgili gizemi çözmeye çalışırken kaçırılma numarası yaptığını anlar. Ve bu numara ile kendilerinin kandırıldığını düşünen aile bireyleri ona bir ders vermek ister. Nazım başına geleceklerden habersiz olarak beklerken Kazım’ın altınlarını da bırakmamaktadır.