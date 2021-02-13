Tövbeler Olsun dizisi final yapıyor! Tövbeler Olsun ne zaman final yapacak?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tövbeler Olsun adlı diziden kötü haber geldi. Star TV'de Sol Yanım dizisinin reyting kurbanı olması nedeni ile final kararı almasının ardından, Tövbeler Olsun diziside final kararı aldı. Dizi severler tarafından ilgi ile takip edilen Tövbeler Olsun'un final kararı ise dizinin takipçilerini üzdü. Dizinin ne zaman final yapacağı da merak edilip, araştırılmaya başlandı. Peki Tövbeler Olsun ne zaman final yapacak? Dizi neden final yapıyor? gibi soruların cevapları haberimizde yer alıyor..

TRT 1 bu sezon birbirinden iddialı dizilerle ekranlarda fırtına estiriyor. Özellikle Masumlar Apartmanı ve Uyanış Büyük Selçuklu gibi diziler reyting rekorları kırıyor. Yine bir iddialı dizi Teşkilat TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya hazırlanıyor. Bu nedenle kanal reytingi düşük olan diziye final kararı aldırarak yeni başlayacak olan diziye de yayın günü belirlemiş oldu. Başrollerinde Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul yer aldığı Mit'i konu alan Teşkilat dizisinin eğer başka dizilerde gün değişikliği yapılmazsa pazar günü yayınlanması bekleniyor. Dev kadrosu ve konusu ile TRT 1 Teşkilat dizisinden oldukça büyük başarı bekliyor. Çekimleri hızla devam eden teşkilat dizisinin Tövbeler Olsun'un final yapmasından sonra başlaması planlanıyor.

TRT'nin Milim Sanat imzalı dizisi "Tövbeler Olsun" dizisinin kadrosunda ; Güven Kıraç, Erkan Can, İpek Tuzcuoğlu, Çiçek Dilligil, Ünal Silver, Ünal Silver, Seda Türkmen, Sercan Badur, Mert Carim, Merve Erdoğan, Mert Denizmen, Semiha Bezek, Naz Çağla Irmak, Batuhan Aydar, Kerem Muslugil, Tolga Canbeyli, Cansu Kurgun, Ozan Güçlü ve Duru Baykal gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Dizinin yapımcılığını Mustafa Fener üstlenirken , senaryosu ise Haluk Özenç, Oktay Berber, Cankut Okutur ve Hüseyin Kaçan tarafından kaleme alınıyor. Dizinin 32. bölüm sonunda final yapacağı öğrenildi. Böylelikle Tövbeler Olsun ekranlardaki yolcuğunu 32. bölümün sonu ile tamamlamış olacak.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021, 12:24