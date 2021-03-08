Tom Cruise'un sürpriz ziyareti sağlıkçıları şaşırttı!

Christopher McQuarrie'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu Mission: Impossible 7 filminin çekimleri İngiltere'de sürüyor. Londra'da devam eden çekimlerde filmin başrolünde oynayan ünlü aktör Tom Cruise'un pandemi yasaklarına uymayan bazı set çalışanlarına kızdığı ses kayıtları basına sızmıştı. Pandemi nedeniyle sinemaların kapandığını ve sektördeki birçok çalışanın işsiz kaldığını hatırlatan ünlü oyuncu, kurallara uymayan set çalışanlarını azarlamıştı. Tom Cruise'nin mükemmeliyetçi olduğunu aktaran bazı set çalışanları da, filmin askıya alınmasına neden olabilecek her türlü harekete karşı ünlü oyuncunun tepki gösterdiğini dile getirmişti.

Sağlık çalışanlarına teşekkür etti

Pandemi döneminde setteki hassasiyeti bilinen Tom Cruise, büyük bir sorumluluk üstlendikleri gerekçesiyle İngiliz Ulusal Sağlık Hizmetleri görevlilerine ziyarette bulundu. Londra'da bulunan bir aşı merkezine sürpriz ziyaret gerçekleştiren Tom Cruise'yi karşılarında gören sağlık çalışanları şaşkınlıklarını gizleyemedi. East London'da yer alan ExCel Centre'daki çalışanların gözlerine inanamadığı görüldü. Ünlü oyuncu, ekibindeki virüs bulaşan kişileri tedavi eden ve çekimlerin aksamamasını sağlayan çalışanlara gönülden teşekkür ettiğini söyledi.

Ünlü oyuncunun basından gizlenen ziyaretine ilişkin The Sun'a konuşan bir kaynak, çalışanların Tom Cruise'yi gördüğü anda büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getirdi. Bu şaşkınlık anını asla unutmayacağını dile getiren kaynak, Tom Cruise'in bu ziyareti bir sır gibi sakladığını kaydetti.

Ünlü oyuncunun salgını ve işini son derece ciddiye aldığını aktaran kaynak, normalde oldukça uysal olan Tom Cruise'nin film setinde bir kaplana dönüştüğünü sözlerine ekledi. Çekimlerin aksamasını istemeyen Tom Cruise, çalışanların virüse yakalanmasını istemiyor. Ünlü oyuncunun bu sebeple bir gemiyi cebinden ödediği parayla kiraladığı ve çalışanların da bu gemide kaldığı kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 12:11