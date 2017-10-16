Tolga Sarıtaş trafik kazası geçirdi ! Tolga Sarıtaş'ın sağlık durumu

Star TV ekranlarının sevilen dizisi 'SÖZ'ün Yavuz Komutanı Tolga Sarıtaş korku dolu anlar yaşadı.Yakışıklı oyuncu geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırıldı.Kaza sonrası kendini unutup çarptığı araçtaki sürücünün yanına koşan Tolga Sarıtaş kaza anından itibaren karşıdaki sürücüyü bir an bile olsun yalnız bırakmadı.

TOLGA SARITAŞ'IN ŞANSSIZLIĞI

Geçtiğimiz haftaiçinde de kendi köpeği tarafından ısırılan Tolga Sarıtaş bu kez de trafik kazası geçirerek yürekleri ağza getirdi.Sete gitmek için evinden çıkan yakışıklı oyuncu lüks bir otomobile hızla çarptı.Kazayı şans eseri ufak sıyrıklarla atlayan Sarıtaş karşıdaki sürücünün yanından hiç ayrılmadı.

Tolga Sarıtaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.