Tiger Woods kaza anında uyudu mu?

Dünyaca ünlü golfçü Tiger Woods, önceki hafta Kaliforniya'da ölümcü bir trafik kazası geçirmiş v ehayranlarını korkutmuştu. Hastanede tedavi atına alınan Tiger Woods sağ ayak bileğinden ameliyat oldu. Kaza anında emniyet kemerinin 45 yaşındaki ünlü golfçüyü kurtardığı belirtildi.

"Kelimelerle ifade edemem"

WGC - Workday Championship turnuvasında bazı golfçülerin üzerinde Tiger Woods yazan tişörtler giymesi nedeniyle duygulanan Tiger Woods, Twitter hesabından paylaşımda bulunmuştu. Ünlü golfçü paylaşımında, "Bunun beni ne kadar duygulandırdığını kelimelerle ifade edemem. İyileşmeme yardım ediyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı.

"Virajı almak için direksiyonu hiç çevirmemiş"

Tiger Woods'un geçirdiği kazayla ilgili olay anında bölgeye giden olay yeri inceleme uzmanları, ünlü golfçünün kaza anında uyuyor olabileceğini dile getirdi. 45 yaşındaki ünlü golfçü Wood'un virajı almak için direksiyonu hiç çevirmediğini kaydeden olay yeri inceleme uzmanları, buna dair biz ize de rastlamadıklarını bildirdi. Tiger Woods'un sağ bacak kaval kemiğinin kırılmasının nedeninin de ünlü golfçünün son anda frene basmış olmasından dolayı gerçekleştiği aktarıldı.

Kaza yerinde yapılan incelemelerde bu iddiayı güçlendirecek kanıtlarla karşılaştıklarını vurgulayan uzmanlar, son anda uyanan ve kaza yapacağını anlayan golfçünün aniden frene bastığını belirttiler. Frene geç basan Tiger Woods'un kaza anında kısa bir uykuya dalmış olabileceği belirtiliyor. 23 Şubat'ta Los Angeles'ta Hawthorne Bulvarı üzerinde kaza geçiren Tiger Woods'un aracının ağır hasar aldığı haberlere yansımıştı. Hayranları Tiger Wood'un ölebilecek olmasından endişe etmişti. Tiger Woods, hurdaya dönen araçtan güçlükle çıkarılmıştı.