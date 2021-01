The Witcher 2. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Netflix'in en sevilen dizilerinden biri olan The Witcher'ın birinci sezonu ile bütün ilgiyi üstüne toplamıştı. Türkiye'de büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizinin başrol oyuncusu ise başarılı isim olan Henry Cavill'in olduğu dizi, izleyicilerine güzel haberi verdi. Netflix, ise yeni sezona ait olan görseller yayımladı. Pandemi sebebi ile The Witcher dizisinin çekimine ara verilmek zorunda kalınırken. Dizinin ilk sezonunda yer alan 8 bölümle izleyiciler tarafından tam not aldı. İzleyiciler yeni sezonun geleceği tarihi ise merakla bekliyor. Netflix'in The Witcher dizisinin yeni sezon çekimleri ise İngiltere'de devam ediyor. The Witcher dizisinin çekimleri devam ediyor, tam olarak resmi bir açıklama yapılmasa da The Witcher dizisinin yeni sezonunun 2021 yılında yayınlanması bekleniyor. The Witcher dizisinin konusu nedir?

The Witcher Dizisinin Konusu Ne?

Yalnız bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, insanların canavarlardan daha kötü olduğu bir dünyada kendine yer yapmaya alışmaktadır. Nilfgaard'ın ise yükselen gücü Kıta için artık bir tehlikedir. Ancak beklenmedik bir şey olur ve, güçlü bir büyücüye olan ve tehlikeli bir sır saklayan genç bir prenses ile karşılaştırır hayat onu. Şimdi beraber, gittikçe daha kötü ve dengesiz bir yer hâline gelen Kıta'da doğru yolları bulmayı öğrenmelidirler.The Witcher dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

The Witcher Dizisinin Oyuncu Kadrosu

Henry Cavill, Rivyalı Geralt rolündedir.

Freya Allan, Prenses Ciri rolünü üstlenmektedir.

Anya Chalotra, ise Vengerbergli Yennefer rolündedir.

Jodhi May, Kraliçe Calanthe olarak rol yapmaktadır.

Björn Hlynur Haraldsson, ise Kral Eist Tuirseach rolündedir.

Adam Levy, Fareçuval olarak rol yapmaktadır.

MyAnna Buring, ise Tissaia de Vries rol yapmaktadır.

Mimi Ndiweni, ise Fringilla Vigo olarak rol yapmaktadır.

Therica Wilson-Read, Sabrina Glevissig rolündedir.

Emma Appleton, Prenses Renfri olarak rol yapmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2021, 00:34