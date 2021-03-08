Teşkilat Yayın Hayatına Bomba Gibi Başladı! Tweetler Patladı

Teşkilat’ın ilk bölümü çok izlendi. Dün akşam birinci bölümüyle ekranlara gelen Teşkilat dizisi, dizi hayranları için yeni bir yapım oldu. Seyirci kitlesi tarafından bir diziden daha fazlası olarak yorumlanan proje, ilk performansı ile televizyon ekranlarına damgasını vurdu. 7 Mart Pazar akşamında ilk bölümünü ekranlara getiren Teşkilat, yüksek reyting oranları alarak bir başarıya imza attı. Milli İstihbarat Teşkilatı konusu üzerinden yayın hayatına devam etmekte olan dizi, milyonlarca izleyiciyi ekranlara kilitledi ve sonuç olarak dizinin ilk bölümünün reyting oranlarının tüm kategorilerde 2 haneli oranları aldığı öğrenildi.

Bir TRT dizisi olan Teşkilat, bu sezonun en başarılı yapımlar arasında yer alacak gibi duruyor. TRT 1'in Masumlar Apartmanı, Uyanış Büyük Selçuklu ve Gönül Dağı isimli birbirinden başarılı dizlerinden sonra Teşkilat’ta en çok sevilen yapımlar arasında yer aldı. TRT 1, son yıllarda yapılan en iyi yapımları bu sezonda karşınıza çıkarmıştı. Dün akşam 7 Mart Pazar gününde ekranlara verilen Teşkilat’ın ilk bölümü ile de bir kez daha kanal, ne kadar iddialı olduğunu gözler önüne serdi. Görünen o ki dün akşam ilk kez seyirciyle buluşan dizi, Pazar akşamlarının vazgeçilmez olacak.

Senaryo gereği dizinin hem konusu hem de oyuncuların dışı performansı sebebiyle dizi en çok izlenenler arasına girdi. Oyuncuların da doğru bir şekilde performans sergilemesi ve uygun isimler olması izleyicilerin dikkatini çekti. İlk bölümü ile reyting tablosuna zirveden başlayan dizi, zor olan bu işi başardı. 7 Mart Pazar akşamı ekranda olan programlar arasında 1. sırada yer alan TRT 1'in dizisi tüm kategorilerde birincilik elde ederek dizinin yapımcılarını sevindirdi. Televizyon ekranlarının yanı sıra sosyal medyada da destek bulan dizi, adeta tweet patlaması yaşattı. Twitter sosyal medya mecrasında en çok konuşulan konular arasında yer bulan dizinin ikinci yeni bölümü ise 14 Mart Pazar günü ekranlara gelecek. Ancak ilk bölümü daha dün akşam ekranlara gelmesine rağmen ikinci bölüm merak konusu oldu. Dizinin başrollerinde Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul ve Mesut Akusta gibi önemli isimler buluşurken TRT 1'in Teşkilat isimli dizisi son dönemlerin en özel yapımlarından biri haline geliyor.