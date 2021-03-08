Teşkilat Serdar Kılıçaslan Kimdir? TRT 1 Çağlar Ertuğrul Hayatı ve Yaşı

TEŞKİLAT SERDAR KİMDİR, GERÇEK ADI NE?

Bu akşam arama motorlarında en çok aranan sorulardan biri olan “Teşkilat Serdar kimdir, gerçek adı ne?” sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. Geçmişte yer aldığı projelerde gösterdiği oyunculuk performansı ve yakışıklılığı ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu Çağlar Ertuğrul tarafından canlandırılan Teşkilat Serdar karakteri daha dizinin ilk bölümünden kendini sevdirmeyi başardı.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL KİMDİR?

Çağlar Ertuğrul 5 Kasım 1987 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde doğdu. İlkokul ve lise eğitimini memleketi olan İzmir'de alan Ertuğrul, 2005 yılında Bornova Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimini Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde almış ve buradan da 2011 yılında diplomasını almıştır. Üniversite yıllarında oyunculuğa ilgi duymaya başlayan Çağlar Ertuğrul, ilk sahne deneyimini Koç Üniversitesi’nde sergilenen "Romeolar ve Julietler" oyununda elde etti.

Çağlar Ertuğrul’un geniş kitleler tarafından tanınmasına yol açan proje ise 2012 yılında Alper Çağlar tarafından çekilen "Dağ" adlı askeri film oldu. Filmde gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bırakan Ertuğrul, Dağ filminden sonra pek çok dizi ve filmde yer aldı.

Burak Aksak tarafından yazılıp yönetilen ve Türk sinemasının en beğenilen komedi filmlerinden biri olan Bana Masal Anlatma’da Fatih Artman, Hande Doğandemir, Cengiz Bozkurt, Sadi Celil Cengiz gibi oyunculara eşlik etti. Romeolar ve Julietler adlı tiyatro oyunundan sonra da Kaos Teorileri, Leş ve Yobaz adlı tiyatro oyunlarında da yer alarak tiyatro kariyerine devam etti.

Çağlar Ertuğrul, tiyatro ve film projelerinin yanı sıra; Fazilet Hanım ve Kızları, Benim İçin Üzülme, Medcezir, Kurt Seyit, Boynu Bükükler ve Beyaz Karanfil gibi popüler dizilerde de rol aldı. 2016 yılında, yıldızının parlamasına neden olan Dağ filminin 2.si çıktı ve "Oğuz Çağlar" rolüne hayat verdi. Başarılı oyuncu son kez 2018 yılında vizyona giren "Ailecek Şaşkınız" filminde yer aldı.

TRT ekranlarında 7 Mart’ta yayınlanmaya başlayan Teşkilat dizisinde Serdar karakterine hayat vererek ekranlara geri dönen Çağlar Ertuğrul’un ilk bölümdeki performansı oldukça beğenildi.