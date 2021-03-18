Teşkilat İşte Şimdi Başlıyor

TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlamış olan Teşkilat dizisi ilk bölümü ile reyting rekorları kırmış ve tüm listeleri altüst etmişti. Geçtiğimiz hafta Pazar akşamında ekranlara gelen ve tüm dizileri kötü etki altında bırakan Teşkilat, ekranların yeni favorisi olduğunu da bu şekilde kanıtlamıştı. Nurgül Yeşilçay'ın rol aldığı Kefaret dizisi haricinde Pazar akşamı ekranlarda olan 3 dizi, izleyici kaybetmiş Kefaret ise diğer dizilere göre daha iyi bir sonuç almıştı.

Ekranlara geldiği ilk bölümü itibarıyla diğer dizileri zor durumda bırakan Teşkilat, Hercai, Menajerimi Ara ve Arıza dizleri için zorlayıcı bir etki oldu. Bugüne kadar 2 bölümünü geride bırakan TRT 1 dizisi Teşkilat 3. bölümüyle ekranlara gelmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Yine aksiyon dolu sahneleri ile ekranlara gelecek olan dizi, Serdar ile Zehra'nın macera dolu sahneleri ile büyüleyecek.

Dizinin Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan destek alması ve mesajlar verilmesi Teşkilat’ta bazı propaganda öğelerinin kullanıldığına yönelik konuşmaları beraberinde getirmişti. Bu izler de televizyon dizisi hayranlarının daha çok ilgisini çekti ve insanların Teşkilat’a daha çok bağlanmalarını sağladı. Seyirci kitlesinin bir kısmı ise ekrana gelen sahnelerde gerçek hayata dair izler arayışını sürdürüyor. Ekranlara gelecek 3. yeni bölümde Almanya'nın Berlin şehrinde izleyiciye nefeslerini tutturan macera sahneleri ekranlara verilecek.

İlk 2 bölümü gibi 3. bölümünün de oldukça yüksek reyting sonuçları alması beklenirken geçen haftanın tekrarının yaşanıp yaşanmayacağı ise tartışma konusu oldu. En yüksek ihtimal ise dizinin önceki bölümleri gibi yine reyting rekorları kırması ve Pazar akşamının en çok izlenen dizisi seçilmesi. 21 Mart tarihinde yayınlanacak olan bölümde Teşkilat en kritik zamanını yaşanacak ve geçen hafta yaşanılan reyting sıçramasının kalıcı bir olay mı olduğu yoksa geçici bir durum mu olduğu açığa çıkacak. Elbette bu durumda diğer dizilerin geleceği hakkında da bir bilgi edinilmiş olacak. Kısaca Teşkilat’ın 21 Mart Pazar akşamından ekranlara gelecek olan 3. yeni bölümü oldukça önemli ve listelerin tüm dengesini altüst edebilir.