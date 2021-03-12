Teşkilat Dizisinin İkinci Bölümü Aksiyon Dolu Sahneleri Ekranlara Getirecek

Teşkilat isimli dizi, geçtiğimiz hafta TRT1 ekranlarında ilk bölümünü yayınlamıştı. Pazar akşamı seyirci kitlesi ile buluşan dizi birinciliklere imza atmış ve uzun süre ekranlarda kalacağını ilk bölümü ile kanıtlamıştı. Aksiyon seven seyirciler için bulunmaz bir nimet olarak görülen Teşkilat, ikinci bölümü ile merak edilmekte.

İkinci Bölümde Aksiyon Dolu Sahneler Ekranlara Gelecek! İlk Bölüm Isınma Turuymuş

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın da projeye destek vermesi ile dizinin ilk bölümü yalnızca bir ısınma turu yaptığını, paylaşılan ikinci bölüm tanıtımı videoları ile gösterdi. TRT1 ekranlarında geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan Teşkilat isimli dizinin, paylaşılan ikinci bölümünün ön tanıtım videosu izleyici kitlesi ile paylaşıldı. Yayınlanan tanıtım videolarında bomba gibi aksiyon sahneleri olacağı görüldü. Bu durum televizyon dizisi hayranlarının Teşkilat hakkında merakını arttırdı. Çok iyi reytingler alarak ekran hayatına başlayan TRT 1 dizisinin İlerleyen dönemlerde de güçlü temposunu koruması beklenmekte. Peki Teşkilat’ın ikinci bölümünde neler yaşanacak? İşte dizi hayranları tarafından merak edilen soru ve yanıtı…

Dizinin oyuncu kadrosunda Mesut Akusta, Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Nihat Altınkaya, Ezgi Şenler ve Ezgi Eyüboğlu gibi isimler bulunurken Teşkilat’ın paylaşılan ön tanıtım videosu da dizi hayranları ile paylaşıldı. İzleyicilerin beğenisine sunulan görüntülerde aksiyon seven izleyicilerin aradıklarını bulacakları anlaşıldı.

Yeni Yılın En Başarılı Dizisi Olmaya Aday

2021 yılının en başarılı dizilerinden birisi olmaya aday konumunda olan Teşkilat, geçtiğimiz hafta ekranlara gelen ilk bölümünde güçlü bir prodüksiyon ile dizi hayranları karşısına çıkmıştı. Başarılı bir senaryonun yanı sıra kadroda bulunan oyuncular da titizlikle seçilmiş ve çok iyi performanslar sergilemişti. Pazar akşamında yayınlanacak olan TRT 1 kanalının Teşkilat isimli dizisinin yeni bölümü televizyon izleyicileri tarafından merak içerisinde beklenilmekte.