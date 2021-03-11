Teşkilat Dizisine Yapılan Transfer Şaşkınlık Uyandırdı

TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Teşkilat isimli dizi, Pazar akşamlarında seyirci kitlesi ile buluşuyor. İlk bölümü ile 2 haneli reytinglere oluşan dizi, birincilikler alarak ilk bölümünü ekranlara taşıdı. İzleyicilerin yeni favorisi olacağı anlaşılan dizinin, Milli İstihbarat Teşkilatı desteği alması da dizi hayranlarını etkileyen bir başka nokta olarak karşımıza çıktı.

TRT 1'in yeni başlayan dizisi Teşkilat’ın oyuncu kadrosunda Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Ezgi Eyüboğlu, Mesut Akusta, Ezgi Şenler, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Ahmet Uğur, Mehmet Usta, Yavuz Bingöl ve Serdar Yeğin gibi isimler bulunuyor. Bu kadronun yanı sıra edinilen son bilgilere göre ise teşkilata bir transfer haberi olduğu ortaya çıktı. Diziye yeni katılacak olan isim ise Savaşçı hayranlarının tanıdığı bir profil.

Gazeteci Birsen Altuntaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile hem Teşkilat hem de Savaşçı dizisi hayranlarına müjdeyi verdi. Kulis bilgilerine Burak Sarımola, oyuncu kadrosunda yer almaya başlayacak. Sarımola, 1990 tarihlerinden itibaren pek çok sayıda dizi ve sinema filminde rol almıştı. Bugüne kadar birçok farklı rolde yer alan Burak Sarımola, son olarak Teşkilat isimli projede bir karaktere hayat vermek için hazırlıklarını sürdürüyor.

TRT 1'in yeni dizisi Teşkilat’ta rol alacak olan Burak Sarımola, 2017- 2018 sezonları arasında Savaşçı dizisinde kötü bir karakter olan Temo’ya hayat vermişti. Bu performansı ile oldukça beğenilmişti. Edinilen kulis bilgilerine göre ise 2017'nin Temo'su, 2021’de Rainer olacak. Daha eski süreçlerde ise başarılı oyuncu Burak Sarımola’nın Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol aldığı biliniyor. Bir Zamanlar Çukurova ardından Nöbet isimli projede ekranlara gelen Sarımola, Nöbetten sonra ise Kuruluş Osman dizisinde rol almış ve “Andreas” karakterini canlandırmıştı. Sevilen oyuncunun Teşkilat dizisinde ise Rainer karakterine hayat vereceği öğrenildi. Dizinin yeni bölümü seyirci kitlesi tarafından merak ediliyor.