Teşkilat dizisinde flaş gelişme! Teşkilat dizisinin adı değişiyor! Yeni adı ne olacak?

TRT 1 bu sezon birbirinden iddiali dizileri ile reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Özellikle Masumlar Apartmanı ve Uyanış Büyük Selçuklu dizileri ekranlarda fırtına estiriyor. TRT 1 ekranlarında yeni dizi Teşkilat'ın çok yakın zamanda başlanması bekleniyor. Fakat diziside flaş bir gelişme yaşanarak adının değişeceği Birsen Altuntaş tarafından duyuruldu.

Teşkilat dizisinin adı değişiyor!

Yeni başlayacak olan Teşkilat dizisinin isim hakkının başka birisinde olması nedeni ile adının değiştirileceği öğrenildi. Dizinin yapım ekibinin henüz yeni ismi belirleyemediği ve isim arayışında olduğu da gelen bilgiler arasında.

İddialı konusu ve kadrosu ile şimdiden merak uyandıran diziden büyük başarı bekleniyor. Peki Teşkilat dizisinin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Yapımını Tims&B yapımın üstelendiği, Yağız Alp Akaydın’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve senaryosunu Ethem Özışık’ın ele aldığı Teşkilat dizisinin çekimleri Ankara'da başlayarak devam ediyor. Önümüzdeki ay yayın hayatına başlaması beklenen dizisinin başrollerinde ise Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul yer alıyor. İkili daha önce de Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde beraber rol almıştı. Dizinin kadrosunda ise birçok başarılı isim yer alıyor.

Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Ezgi Eyüpoğlu, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Mesut Akusta, Ezgi Şenler, Atılay Uluışık ve Eneshan Nalbant gibi isimler yer alıyor.

Dizinin konusu nedir?

Dizide Milli İstihbarat konu alınmıştırç Milli İstihbarat teşkilatında çalışan bir ekibin iş hayatları ile özel hayatlarındaki yaşantıları gözler önüne serilecektir.

Dizi ne zaman başlayacak?

Dizinin yayın tarihi henüz belli değil. Teşkilat dizisinin önümüzdeki ay başlaması bekleniyor. TRT 1 ekranlarında pazar günü yayınlanan Tövbeler Olsun dizisinin final kararı alması ile beraber Teşkilat dizisinin yayınlanması planlanıyor. Yeni adı ve yayın tarihi belli olduğunda sizlerle paylaşacağız.



