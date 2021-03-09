Teşkilat Dizisi ve Kurtlar Vadisi Benzerliği Dikkat Çekti

TRT1 ekranlarında yayın hayatına yeni başlayan Teşkilat isimli dizi ilk bölümü ile birincilikler almıştı. Pazar akşamlarının yeni vazgeçilmezi olan Teşkilat, dizi hayranlarının yeni favorisi haline geldi. Birinci bölümü ile iki haneli reyting rakamlarına ulaşması, dizinin ne kadar başarılı olduğunu gösterirken izleyici TRT1’in yeni dizisini hiç yalnız bırakmayacağını söyledi. Sosyal medyada Teşkilat’ın ilk bölümü ile ilgili olarak yüzbinlerce mesaj yazıldı. İzleyicilerden gelen olumlu yorumlar, yapımcıyı sevindirdi. Güçlü hikayesi kadar oyuncu kadrosunun da sergiledikleri performanslar, diziyi Pazar akşamında öne çıkardı.

Henüz ilk bölümü ile ekranlara gelen Teşkilat dizisi, bilinmeyen olayları konu etmesi sebebi ile hiç bitmeyecek izlenimini vermekte. İnsanların yaşadığı bölgelerde daha önce yazılmayan olayların dizide işlenmesi seyircilerin ilgisini çekerken reyting oranları da yükseldi. Daha önce yazılmayan ve bilinmeyen konular üzerinden ilerleyecek olan Teşkilat dizisi, bu sebeple televizyon ekranlarının gözdesi oldu.

Milliyet Cadde yazarlarından olan Sina Koloğlu ise Teşkilat dizisi hakkında yorumlarda bulundu ve projenin konseptini Kurtlar Vadisi’nin ilk dönemlerine benzetti. Yazısında iki başarılı dizi Teşkilat ve Kurtlar Vadisi’nin ortak özellikleri bulunduğunu ifade etti. Türkiye’nin orta doğu coğrafyasında bir istihbarat dizisi çekmek adına çok zengin malzemelere sahip olduğunu belirten Koloğlu, bu durumu diziye dökecek güzlü bir sektörün de bulunduğunu açıkladı. Milliyet yazarlarından olan Sina Koloğlu, yazısını Kurtlar Vadisi’nin ilk bölümlerinin en çarpıcı örneği olduğunu belirterek tamamladı.

Yazar, TRT1’in yeni dizisi olan Teşkilat’ın herhangi bir reyting sorunu yaşamayacağını düşünmekte. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi hayranları da Koloğlu’na göre Teşkilat’ın sıkı bir takipçisi olacak. Bunun yanı sıra Sina Koloğlu, Teşkilat isimli dizi projesinin Ankara’da gerçekleşen terör saldırılarını hatırlattığını belirtti. Kahramanlık teması üzerinde ilerleyen dizinin başarılı bir yapım olduğunu düşünen yazar, seyircilerin “vatan için feda edilmesi” sözü üzerinde birleştiğini ifade etti. Dizi izleyicileri bu şekilde kahramanlar ile bağ kurmakta.