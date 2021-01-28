Teşkilat dizisi ne zaman başlayacak? Teşkilat dizisine bomba transfer!

TRT 1 ekranlarında yeni dizi Teşkilat çok yakın zamanda başlayacak. TRT 1 bu sezon birbirinden iddiali dizileri ile reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Yeni başlayacak olan Teşkilat dizisi de kadrosu ve konusu ile merak uyandırdı. Peki Teşkilat dizisinin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Yapımını Tims&B yapımın üstelendiği, Yağız Alp Akaydın’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve senaryosunu Ethem Özışık’ın ele aldığı Teşkilat dizisinin çekimleri Ankara'da başlayarak devam ediyor. Önümüzdeki ay yayın hayatına başlaması beklenen dizisinin başrollerinde ise Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul yer alıyor. Dizinin kadrosunda ise birçok başarılı isim yer alıyor. İşte dizinin kadrosu;

Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Deniz Baysal

Çağlar Ertuğrul

Ezgi Eyüpoğlu

Tuncer Salman

Mesut Akusta

Ezgi Şenler

Atılay Uluışık

Eneshan Nalbant gibi isimler yer alıyor. Son edinilen bilgilere göre ise Söz dizisindeki başarısı ile adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Nihat Altınkaya 'da Teşkilat dizisinin kadrosuna katıldı.

Teşkilat dizisinin konusu nedir?

Dizide Milli İstihbarat konu edinilecektir. Milli İstihbarat teşkilatında çalışan bir ekibin iş hayatları ile özel hayatlarındaki yaşantıları gözler önüne serilecektir.

Teşkilat dizisi ne zaman başlayacak?

Teşkilat dizisinin yayın tarihi henüz belli değil. Teşkilat dizisinin önümüzdeki ay başlaması bekleniyor. Yayın tarihi belli olduğunda sizlerle paylaşacağız.





