Teşkilat dizisi ne zaman başlayacak? Oyuncu kadrosu ve konusu!

TRT 1 ekranlarında yeni dizi Teşkilat çok yakın zamanda başlayacak. TRT 1 bu sezon birbirinden iddiali dizileri ile reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Özellikle Masumlar Apartmanı ve Uyanış Büyük Selçuklu dizileri ekranlarda fırtına estiriyor. Yeni başlayacak olan Teşkilat dizisi de kadrosu ve konusu ile şimdiden merak uyandırdı. İddialı konusu ve kadrosu ile diziden büyük başarı bekleniyor. Peki Teşkilat dizisinin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Yapımını Tims&B yapımın üstelendiği, Yağız Alp Akaydın’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve senaryosunu Ethem Özışık’ın ele aldığı Teşkilat dizisinin çekimleri Ankara'da başlayarak devam ediyor. Önümüzdeki ay yayın hayatına başlaması beklenen dizisinin başrollerinde ise Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul yer alıyor. İkili daha önce de Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde beraber rol almıştı. Dizinin kadrosunda ise birçok başarılı isim yer alıyor.

Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Deniz Baysal

Çağlar Ertuğrul

Ezgi Eyüpoğlu

Tuncer Salman

Nihat Altınkaya

Mesut Akusta

Ezgi Şenler

Atılay Uluışık

Eneshan Nalbant gibi isimler yer alıyor.

Dizide Milli İstihbarat konu edinilecektir. Milli İstihbarat teşkilatında çalışan bir ekibin iş hayatları ile özel hayatlarındaki yaşantıları gözler önüne serilecektir.

Teşkilat dizisi ne zaman başlayacak?

Teşkilat dizisinin yayın tarihi henüz belli değil. Teşkilat dizisinin önümüzdeki ay başlaması bekleniyor. Yayın tarihi belli olduğunda sizlerle paylaşacağız.





Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021, 21:02