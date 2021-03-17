Teşkilat Dizisi Konusu, Bölümleri ve Oyuncuları

Teşkilat isimli yeni dizi projesi TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlamıştır. TIMS&B imzalı olarak ekranlara gelen Teşkilat isimli televizyon dizisi projesinin yönetmenliği Yağız Alp Akaydın tarafından yapılmaktadır. Dizinin senaryosu ise Ethem Özışık’a aittir. Türk yapımı bir televizyon dizisi olan Teşkilat’ın türü ise dram ve aksiyondur.

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başladığı ilk günden beri büyük ilgiyle karşılaşan Teşkilat dizisi birincilikler alınmıştır ve reyting rekorları kırılmıştır. Bunun yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da desteği ile izleyici karşısına çıkan dizi, ekranların yeni favorisi haline gelmiştir. Senaryo kadar oyuncu kadrosu da dikkat çeken Teşkilat’ın kadrosunda Mesut Akusta, Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Ezgi Şenler, Mehmet Usta ve Ezgi Eyüboğlu gibi birbirinden başarılı isim bulunmaktadır.

İlk olarak 7 Mart 2021 tarihinde birinci bölümünü TRT 1 ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşturan proje, Ankara'da çekilmiştir. 120 dakikalık süresi olduğu bilinen dizinin müzikleri ise Atakan Ilgazdağ tarafından yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, dizinin sosyal medya hesaplarının da aktif olarak kullanıldığı bilinmektedir. Kullanılan tüm hesaplardan dizi hakkında çeşitli bilgilere, fragmanlara, fotoğraflara ve yeni bölüm hakkında bilgilere ulaşılabilmektedir. Bununla birlikte YouTube kanalında da tüm bölümler ve fragmanlar da bulunmaktadır.

Dizinin konusu vatan sevdası uğruna kendi hayatlarından vazgeçip görünmez olmayı ve hatta ölü olarak gösterilmeyi kabul eden 7 kahramanın hikâyesidir. Ankara'da bulunan SİHA fabrikasında düzenlenen terör saldırısı ile birlikte bunun yabancı istihbarat servisleri tarafından organize edildiği anlaşılır. Bu olay üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı içerisinde gizli bir ekip kurulur ve bu ekip televizyonlarda öldü olarak gösterilir. Artık bir hayatları olmayan bu gizli ekibin tüm amacı yapılan saldırının arkasındaki güçleri tespit etmek ve onları ortadan kaldırarak vatanlarını kurtarmaktır. 7 Mart tarihi ile ilk kez ekranlara gelen Teşkilat dizisi televizyon dizisi hayranlarında büyük ilgi uyandırmış ve ilk bölümü olmasına rağmen reyting rekoru kırmıştır. Ekranlara girişi ile birlikte tüm listeleri altüst eden Teşkilat, yeni bölümüyle merakla beklenilmektedir.