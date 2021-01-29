Teşkilat Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanacak? Konusu, Oyuncuları

TRT 1 ekranları her zaman olduğu gibi bu sezonda da iddialı bir şekilde yapımlarına devam ediyor. Bu sene Masumlar Apartmanı, Uyanış Büyük Selçuklu gibi dizileri ile büyük yankı uyandıran kanal, başarılı dizilerine bir yenisini daha eklemek üzere hazırlılarını sürdürüyor. Teşkilat dizisi’nin hazırlıkları devam ederken, ekranlara gelmesi için adeta gün sayılıyor. Medyada da gündeme gelen teşkilat isimli dizinin oyuncu kadrosuna yeni eklenen isimler ise merak konusu oldu.

Çekimleri Ankara'da başlayan ve 3 bölümü çekilen teşkilatın başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal paylaşıyor. Bilindiği gibi bu ikili daha önce de Fazilet Hanım ve Kızları isimli Star TV'de yayınlanan başarılı reytinglere sahip olan dizide rol almıştı. İkilinin uyumu o zaman da beğenilirken oyuncular şimdi ise teşkilat dizisinin başrollerini paylaşıyor. Kendine özgü izleyici kitlesine sahip olan Söz dizisindeki efsane komutanlardan olan Yarbay Erdem'i canlandıran Nihat Altınkaya da teşkilatın oyuncu kadrosuna dahil oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre Altınkaya'nın kısa süre önce teşkilat kadrosuna eklendiği hakkında bilgi paylaşımı yaptı.

Altınkaya'nın teşkilat kadrosuna dahil olması ilginç bir durumu daha meydana getirdi. Öyle ki Deniz Baysal söz dizisinde Savcı Derya rolüne Hayat vermişti. Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde de Çağlar Ertuğrul ile oynayan Baysal, böylece iki ayrı dizisindeki rol arkadaşları ile Teşkilat’ta yeniden buluştu. TRT 1'in iddialı dizisinin Yapımcılığını Tims&B Productions üstlenirken, dizinin konusu ise Milli İstihbarat teşkilatında çalışan özel bir ekibin hem iş hem de özel hayatlarında yaşadıklarını anlatmak üzere seyirci ile buluşacak. Dizinin oyuncu kadrosunda aynı zamanda farklı başarılı isimler de bulunuyor. Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Tuncer Salman, Eneshan Nalbant, Atılay Uluışık ve Mesut Akusta da dizinin kadrosunda yer alıyor. Henüz 3 bölümü çekilen dizinin yönetmenliği ise Yağız Alp Akaydın'a ait. Teşkilat’ın ekranlarda yayınlanma tarihi ise henüz belli olmasa da dizinin 3 bölümünün bitmiş olması Teşkilat’ın kısa zaman içinde seyirciler ile buluşacağının bir göstergesi olarak yorumlandı.