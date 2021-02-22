Taşıyıcı Annelere 24 Bin Euro Para! Firari Patronun Eşinden Açıklama

Firari patron olarak bilinen Metro Turizm patron olarak bİlinen Galip Öztürk'ün 23 yaşındaki Rus eşi Christina Öztürk çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galip Öztürk hakkında, enteresan bir bilgi daha ortaya çıktı. Öztürk cinayete azmettirme suçundan dolayı müebbet hapis cezası aldığını öğrenince Gürcistan'a kaçmıştı. Firari patron olarak bilinen Galip Öztürk'ün 23 yaşındaki Rus eşi çocukları hakkında ilginç bir detayı açıkladı. Taşıyıcı annelik yolu ile 9 çocukları olduğunu söyleyen Rus eş, her bir çocuk firari patron Galip Öztürk'ün taşıyıcı annelere 24 bin Euro para ödediğini dile getirdi.

Bir süre önce cinayete azmettirme suçundan dolayı müebbet hapis cezası alan firari patron Galip Öztürk, Metro Turizm'in patron olarak bilinmekteydi. Müebbet hapis cezası aldığını öğrenince Batum'a kaçmıştı. Uzun bir süreden sonra firarda sahip olmuş olduğu 10 çocuk ile gündeme tekrar bomba gibi düşen Galip Öztürk'ün eşi konu ile ilgili açıklamada bulundu.

Firari patronun, 23 yaşındaki Rus eşi Christina Öztürk yapmış olduğu açıklamaya göre Galip Öztürk'ün taşıyıcı annelere her bir çocuk için 24.000 Euro ödemiş olduğu öğrenildi. Christina Öztürk'ün kendisinden olan 6 yaşındaki kızı Victoria ve Taşıyıcı annelerden dünyaya gelen 10 çocuk ile kamera karşısına geçip vermiş olduğu pozlar oldukça dikkat çekmişti. 23 yaşındaki Christina Öztürk çok çocuklu geniş bir aile olmayı sevdiğini dile getirdi. Ayrıca Christina Öztürk, Galip Öztürk'ün planlarının arasında Rusya veya Gürcistan vatandaşlığını almak olduğunu söyledi.

Galip Öztürk'ün çok çocuk istediğini, Christina Öztürk'ün ise bunu yapamayacağını ifade ettiğini dile getirirken aynı zamanda taşıyıcı annelerden doğan çocukların dadılar eşliğinde büyütüldüğünde ifade etti. 23 yaşındaki Öztürk, ‘’ Programları ben biliyorum her şey benim kontrolümde dadıların hangi çocuğu neyi ne zaman hangi ölçüde vereceğini anlatıyorum onlardan rapor alıyorum’’ ifadesini kullandı.