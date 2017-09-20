Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu hamile mi ? İşte o açıklamalar

Tarkan'ın geçen yıl evlendiği Pınar Tevetoğlu'nun hamile olduğu bazı TV programları ve gazeteler tarafından dün iddia edilmişti. O iddiaların ardından Tarkan’ın menajerlik ofisi çıkan yalan haberler karşısında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre, Pınar Tevetoğlu’nun hamile olmadığı ve bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı söylendi.