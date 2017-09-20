Galeriler Videolar
İstanbul 35°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
105237
ALTIN
146.996
DOLAR
3.4754
STERLİN
4.7053
EURO
4.1745
Abdullah Gül, 'Üniversitelerin kalitesini iyileştirmemiz lazım'
Abdullah Gül, 'Üniversitelerin kalitesini iyileştirmemiz...
Irak'a kaçan 7 terörist teslim oldu
Irak'a kaçan 7 terörist teslim...
Gülse Birsel, TEOG hop diye neden ortadan kalktı?
Gülse Birsel, TEOG hop diye...
Türkiye'nin ilk 5 traktör firmasından biri, Hindistan'a satıldı
Türkiye'nin ilk 5 traktör firmasından...
Hırsızların rahatlığı pes dedirtti!
Hırsızların rahatlığı pes dedirtti!

Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu hamile mi ? İşte o açıklamalar

Pınar Tevetoğlu’nun hamile olduğuna dair çıkan haberler doğrultusunda Megastar Tarkan'ın menajerlik ofisi konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

20 Eylül 2017 Çarşamba 12:56
Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu hamile mi ? İşte o açıklamalar

Tarkan'ın geçen yıl evlendiği Pınar Tevetoğlu'nun hamile olduğu bazı TV programları ve gazeteler tarafından dün iddia edilmişti. O iddiaların ardından Tarkan’ın menajerlik ofisi çıkan yalan haberler karşısında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre, Pınar Tevetoğlu’nun hamile olmadığı ve bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı söylendi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zehra Çilingiroğlu servet değerindeki yeni arabasıyla görüntülendi
Zehra Çilingiroğlu servet değerindeki yeni arabasıyla görüntülendi
Lider Şahin'e 'İrem Derici' tepkisi !
Lider Şahin'e 'İrem Derici' tepkisi !
Acun Ilıcalı'nın o sözleri Şeyma Subaşı'nı gözyaşlarına boğdu !
Acun Ilıcalı'nın o sözleri Şeyma Subaşı'nı gözyaşlarına boğdu !
Eliz Sakuçoğlu ile Hakan Sabancı aşk mı yaşıyor ?
Eliz Sakuçoğlu ile Hakan Sabancı aşk mı yaşıyor ?
Kıvanç Tatlıtuğ Mavi Jeans reklamında oynayan sarışın manken kim
Kıvanç Tatlıtuğ Mavi Jeans reklamında oynayan sarışın manken kim
İrem Derici'nin menajerinden son dakika açıklaması İrem Derici'nin sağlık durumu nasıl ?
İrem Derici'nin menajerinden son dakika açıklaması İrem Derici'nin sağlık durumu nasıl ?
Kıvanç Tatlıtuğ , Sinem Kobal iddialarına yanıt verdi !
Kıvanç Tatlıtuğ , Sinem Kobal iddialarına yanıt verdi !
O görüntüler Erdem Kınay'ı yaktı Erdem Kınay ve eşi Sinem Kınay boşanıyor mu ?
O görüntüler Erdem Kınay'ı yaktı Erdem Kınay ve eşi Sinem Kınay boşanıyor mu ?
Türk Sanat Müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy , mayo ile görüntülendi !
Türk Sanat Müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy , mayo ile görüntülendi !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim