Tarkan'ın geçen yıl evlendiği Pınar Tevetoğlu'nun hamile olduğu bazı TV programları ve gazeteler tarafından dün iddia edilmişti. O iddiaların ardından Tarkan’ın menajerlik ofisi çıkan yalan haberler karşısında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre, Pınar Tevetoğlu’nun hamile olmadığı ve bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı söylendi.
Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu hamile mi ? İşte o açıklamalar
Pınar Tevetoğlu’nun hamile olduğuna dair çıkan haberler doğrultusunda Megastar Tarkan'ın menajerlik ofisi konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
20 Eylül 2017 Çarşamba 12:56