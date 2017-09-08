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Tarkan Harbiye'yi sallamaya devam ediyor

Temmuz ayında 7 konser veren Tarkan yoğun istek üzerinde Harbiye Konserleri'ne 7 konser daha ekledi.Tarkan'ı eşi Pınar Tevetoğlu'da yalnız bırakmadı.

08 Eylül 2017 Cuma 11:10
Tarkan Harbiye'yi sallamaya devam ediyor

Geçen temmuzda Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde peş peşe 7 konser veren Tarkan, yoğun istek üzerine programına 7 konser daha eklemişti. Yeni maraton önceki gün başladı. Ancak konserin başında teknik arıza nedeniyle kısa süreli bir kriz yaşandı. Ses sisteminin ve sahne arkasındaki ledlerin çalışmaması nedeniyle gerilen Tarkan, bu aksiliği dolunaya bağladı. 

SUÇLU DOLUNAY

“Merhaba canlarım. Vallahi ne olduğunu anlamadım. Sahneye çıkarken ne ışıklar yandı, ne arkada görüntümüz vardı, oysa günlerdir prova yapıyoruz. Ama bunun suçlusu kim biliyorum. Suçlu dolunay! Ben dolunaydan çok etkilenirim. Zaten kaç gündür ‘hrrr’ diye geziyordum. Hoşgörün lütfen. Bazen oluyor böyle aksaklıklar. Önemli olan aramızdaki enerji ve sinerji.”

Eşi hep yanında
 

EŞİ HEP YANINDA

Tarkan, son albümü “10”un çıkış şarkısı “Yolla” ile açtığı konserde “Çay Simit”, “Her Şey Fani”, “Biz Çocukken”, “Beni Çok Sev” adlı yeni şarkılarının yanı sıra “Kış Güneşi”, “Dudu”, “Kuzu Kuzu” gibi unutulmaz hit’lerini de seslendirdi. Eşi Pınar Tevetoğlu bu konserde de Tarkan’ı yalnız bırakmadı ve onu sahnenin yan tarafından izledi. 

Son Güncelleme: 08.09.2017 11:33
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