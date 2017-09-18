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Tarık Akan ölümünün 1.yılında en sevdiği masasında anıldı !

Türk Sinema tarihinin en sevilen isimlerinden biri olan Tarık Akan'ın aramızdan ayrılışının 1.yılında en sevdikleriyle , en sevdiği masasında anıldı...

18 Eylül 2017 Pazartesi 11:07
Tarık Akan ölümünün 1.yılında en sevdiği masasında anıldı !

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Tarık Akan, ölümünün birinci yıl dönümünde müdavimi olduğu Yeşilköy'deki Yüksel Balık'ta anıldı. Akan'ın eşi Acun Günay, usta oyuncunun her zaman oturduğu masaya oturup tek başına yemek yedi.
 

"TARIK AKAN'A REZERVE"

Mekanın sahibi Yüksel Karakış, sanatçının geldiği zaman oturduğu masayı güllerle süsledi. Usta oyuncunun fotoğrafının yer aldığı masaya "Tarık Akan'a rezerve" notu koyuldu. Mekana sanatçının çocukları Barış Üregül, Özlem Üregül ve Özgür Üregül'le gelen Acun Günay, onlarla yan masada yemek yedi. Acun Günay, Tarık Akan'ın her zamanki masasında bir süre oturdu.
 

İLK ANMA MEZARI BAŞINDA YAPILDI

İlk anma ise cumartesi günü Tarık Akan vefatının birinci yılında mezarı başında gerçekleşti.
 

İşte göz yaşartan o görüntü;

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