Tan Taşcı ve Asena Atalay yeniden birlikte !

Asena Atalay ve Tan Taşcı çifti yaz aylarında Bodrum'da beraber tatil yapmışlardı ve bu haber magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.Her ne kadar ikili bu ilişkiyi yalanlasa da dün akşam ki görüntüler çiftin yeniden birlikte olduğunu kanıtlamış oldu.

Yaz aylarında Bodrum ve Çeşme'de beraber tatil yapan ünlü çiftin geçtiğimiz Ekim ayında ayrıldıkları konuşuluyordu.Fakat ikili ayrılığa fazla dayanamadı ve dün akşam yeniden biraraya geldi.Asena Atalay ile Tan Taşçı önceki akşam Karaköy'deki bir mekanda barışmalarını kutladı.

Sabahın ilk işıklarına kadar eğlenen ünlü çift mekandan ayrı çıksada aynı araca binip oradan uzaklaştılar.