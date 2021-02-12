Tamer Karadağlı'nın Sevgilisi Iraz Yıldız Kimdir Kaç Yaşındadır?

Tamer Karadağlı geçtiğimiz aylarda Iraz Yıldız ile aşk iddialarını yanıtsız bırakmıştı. Çiftten ilk fotoğraf paylaşımı geldi. Paylaşılan fotoğrafın ardından insanlar Iraz Yıldız’ın kaç yaşında olduğunu, kim olduğunu, hangi mesleği yaptığını ve hayatını merak etmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde Tamer Karadağlı'nın aracında çektikleri selfie’yi Instagram'da paylaşan Iraz Yıldız’ın Tamer Karadağlı ile olan yaş farkı çok konuşuldu. Çift, geçtiğimiz aylarda görüntülenmiş ve aşk iddialarını yanıtsız bırakmıştı. Paylaştıkları bu fotoğraf ile ilişkilerini doğrulamış oldular.

Tamer Karadağlı muhabirler tarafından sevgilisi ile arasındaki yaş farkı sorulunca kimi ilgilendirir demişti. Peki Iraz Yıldız kaç yaşında ve kimdir?

IRAZ YILDIZ KİMDİR?

1997 yılında dünyaya gelen Iraz Yıldız 24 yaşındadır. 6 yaşından itibaren piyano çalmaya başlamıştır. 2006-2009 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi'nde Antalya Devlet konservatuarında Yuriy Sayutkin’in öğrencisi oldu. 2007 yılında Rusya'da düzenlenen “3.Gavrilin Genç Yetenekler Yarışması”nda Mansiyon Ödülü aldı. Bir diğer Mansiyon Ödülünü ise 2009 yılında Sofya'da düzenlenen Genç Virtüözler Yarışmasında ve Mersin'de yapılan Kamuran Gündemir Ulusal Piyano Yarışması’nda kazandı.

2009 senesinde Uluslararası Müzik Festivali'ne davet edilen Iraz Yıldız, yine 2009 senesinde 10. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Genç Yetenekler konserinde sahne aldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (MİAM) tarafından düzenlenen Muammer Sun Onur Gecesi’nde Muammer Sun'un eserlerini seslendirme fırsatı buldu.

2010 senesinde Fazıl Say ve Arkadaşları projesi ile pek çok konser verdi. Iraz Yıldız çalışmalarını 2010 yılında başladığı Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Lisesi’nde Prof. Ersun Onay’ın sınıfında devam ettiriyordu. 2015 senesinde Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Lisesinden mezun oldu.

TAMER KARADAĞLI KİMDİR?

Tamer Karadağlı 24 Mayıs 1967 yılında Ankara'da doğmuştur. 54 yaşında olan ünlü oyuncu seslendirme sanatçılığı da yapmaktadır. Tamer Karadağlı ilkokula başlamadan önce ailesi ile birlikte Amerika'ya yerleşmiştir. Bir süre orada yaşayan Karadağlı, Türkiye'ye dönüp sonra tekrar Amerika'ya gitmiştir. Lise son sınıfta Türkiye'ye kesin dönüş yapmıştır. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Çocuklar Duymasın adlı dizi ile adını hala duyurmaktadır.