Survivor’da Beklenmedik Diskalifiye! Survivor'dan Kim Diskalifiye Oldu? Survivor Emin Kimdir?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2021 de bir yarışmacı daha sakatlığı nedeniyle diskalifiye oldu. Survivor Emin dizindeki kırık nedeniyle Doktor Metin kuşun tavsiyesi ile yarışmaya veda etmek zorunda kaldı. Emin, diskalifiye kararını bir türlü kabullenemedi ve hüngür hüngür ağladı.

Survivor 2021’de arka arkaya diskalifiyeler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Cemal Hünal ve Meryem Kasap’ın yarışmaya veda etmesinin ardından bu akşam yayınlanan bölümünde birlikte bir yarışmacı daha adaya veda etmek zorunda kaldı.

SAKATLIĞINI KABUL ETMEDİ

Survivor doktoru Metin Kuş, Emin'in dizinde sakatlık olduğu için diskalifiye olmasını tavsiye etti. Gönüllüler takımındaki Emin, dizinde meydana gelen kırık nedeniyle diskalifiye oldu. Emin, başlarda “Acım yok, oynarım” diyerek sakatlığını kabullenemedi fakat Doktor Metin Kuş Emin'in durumunun ciddi olduğunu açıkladı.

Sakatlığı nedeniyle diskalifiye olması gerektiğini bir türlü kabullenemedi ve takım arkadaşları ile birlikte hüngür hüngür ağlamaya başladı.

Metin Kuş’a “Halka yüzüme geldi, bilinç kaybı yaşadın dedin bana. Bacağımda ağrı yok, gerekirse bacağımı kopartırım. Buna ben karar vereyim. Ağrım yok, kırığım yok.” diyen Emin’in konuşması seyircileri üzdü.

Doktor Metin Kuş, bütün yarışmacıları karşısına alıp Emin’in sakatlığı üzerinden konuşarak “Size ilk gün ne dedim? İlk bir ay kendinize dikkat edin dedim. Çok ciddi bir sorunumuz var. Hakikaten çok üzgünüm.” dedi. Türkiye’deki pek çok doktor arkadaşıyla da durumu görüştüğünü söyleyen Kuş, herkesten kendisini bağışlamasını isteyerek Emin'in yarışmaya devam edemeyeceğini söyledi.

SURVİVOR EMİN GÜNENÇ KİMDİR?

23 Temmuz 1994 yılında İstanbul'da doğan Emin Günenç aslen Tekirdağ Şarköylüdür. 8 yaşında futbola başlayan ve 18 yaşına kadar devam eden Günenç, geçirdiği bir sakatlık sonucunda futbol hayatını bırakmıştır. Marmara Üniversitesi Makine Ressamlığı bölümünde okuyan Günenç, mezun olunca oyunculuk eğitimi almaya başladı. Emin Günenç Kanal D'de yayınlanan “Bir Annenin Günahı” adlı dizide rol aldı. Oyunculuk eğitimi ile birlikte bol bol spor yapan Emin, 2019 yılında Survivor seçmelerinde finale kalmış ve yedeklerde yer almıştı.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021, 02:22