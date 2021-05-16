Survivor’da Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu O Yarışmacıyla Aşk Yaşamaya Başladı! Adadan Elendi, Hayatının Aşkını Buldu! Meğer İki İsim

TV8 ekranlarının sen sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan kısa süre önce elenen o isim hayatının aşkını buldu! Acun Ilıcalı’nın sağ kolu olan Mert Öcal, iddialara göre Survivor’dan kısa süre önce elenen o isimle birlikte aşk yaşamaya başladı. Mert Öcal’ın Survivor yarışmasında yarıştığı dönemlerde ise ismi Evrim Keklik ile sık sık anılmıştı. Peki, Mert Öcal’ın sevgilisi kim?

Survivor Panorama sunucularından biri olan Mert Öcal, açıklamalarıyla ve düşünceleriyle sık sık milyonlarca Survivor izleyicisine şok yaşatıyor. Yakışıklığı ile sık sık dikkatleri üzerine çeken Mert Öcal, Survivor’da yarıştığı dönemde ise en çok konuşulan isimler arasında yerini alıyordu. Her hamlesi olay olan Mert Öcal’ın tavırları da sevenlerini şaşkınlığa uğratıyordu.

Survivor yarışmasında yer aldığı dönemde Evrim Keklik ile çok yakıştırılan ve uyumlu bulunan ikili daha sonra açıklama yapmıştı. Evrim Keklik sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla şok etkisi yaratırken, tüm iddialara ise rest çekmişti. Peki, Evrim Keklik Mert Öcal ile hakkında çıkan aşk dedikodularına ne demişti?

Evrim Keklik konu hakkında bir paylaşım yaparak; "Arkadaşlar Mert Öcal ile ilgili hiç bir duygusal yakınlığım yoktur. Kendisiyle çok iyi arkadaşız ve istediğini beğenir istediğini kişi ile görüşür lütfen bu konu ile ilgili daha fazla bana mesaj göndermeyin. Sizi seviyorum" notunu düşmüştü. Evrim Keklik ve Mert Öcal sevenleri ise bunun karşısında yıkılmıştı. Peki, Mert Öcal’ın yeni sevgilisi kim?

Survivor yarışmasından kısa bir süre önce elenen İlayda Şeker, güzelliği ile ön plana çıkmaya devam ediyor. İlan365 isimli bir haber sitesinin iddiasına göre; İlayda Şeker ve Mert Öcal, kısa bir süre önce aşk yaşamaya başladılar. Öyle ki, Mert Öcal ve İlayda Şeker iddialara göre tam kapanmayı birlikte geçirdi ve sık sık bir araya geldi.

Ailesi ile tatilde olduğu bilinen İlayda Şeker’le birlikte doludizgin bir aşk yaşadığı iddia edilen güzel yarışmacı ve Acun Ilıcalı’nın sağ kolu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz, sizce aşk yaşıyorlar mu? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız!

Kaynak: ilan365.net