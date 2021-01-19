Survivor Sergen Kimdir? Sergen Bayar Yaşı, Kilosu ve Hayatı

Yarışmaya katıldığı ilk günden beri hem yakışıklılığı hem performansıyla dikkatleri üzerine çeken Sergen Bayar’a, Acun Ilıcalı tarafından büyük övgüler yığılmıştı. Parkur hızının çok Bayar’ın parkur hızının müthiş olduğunu dile getiren Acun Ilıcalı, Sergen’in Survivor tarihine geçtiğini söylemişti.

Tam bir spor düşkünü olan Sergen Bayar 8 yıl boyunca amatör olarak tenis oynamış,iyi derecede yüzme öğrenmiş ve Enkaspor’da lisanslı olarak profesyonel sprinter olmuştur. Küçük yaşlarda İçine kapanık özgüvensiz ve hayalet gibi birisi olduğunu fakat lise yıllarında kitap okumaya spor yapmaya ve kendini geliştirmeye başladığı zaman çevresinin ona karşı olan ilgisinin değiştiğini belirten Bayar, geçmiş yıllarda yaşadığı bu hiçlik duygusunun Survivor'da içindeki hırsı ortaya çıkardığını dile getirdi. kendini ispatlama arzusu içinde olan yarışmacı seyircileri heyecanlandırmak, Acun Ilıcalı’nın takdirini kazanmak istediğini ifade etti.

Survivor 2021 Sergen Bayar kimdir?

26 Eylül 1998 yılında Balıkesir’de dünyaya gelen Sergen Bayar, liseye başlamadan önce İstanbul’a taşınmıştır ve İstinye Anadolu Lisesi’nden mezun olmuştur. Lise yıllarından itibaren sporla uğraşmaya başlayan Sergen Bayar, tenis, crossfit, kitesurf, street workout, artistik jimnastik ve free running sporları ile ilgilendi. Üniversiteyi Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde okuyan Bayar, güncel olarak modellik ve spor eğitmenliği yapıyor. Sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflarla kendine hayran bırakan Sergen Bayar, Survivor’da Ünlüler takımında yarışmaktadır.

Survivor 2021 Sergen Bayar nereli?

Balıkesir Ayvalık’ta doğan Survivor 2021 ünlüler takımı yarışmacısı Sergen Bayar İstanbul’da yaşamaktadır fakat her fırsatta Ayvalık’a gitmektedir.

Survivor 2021 Sergen Bayar kaç yaşında?

Sergen Bayar 1998 yılında doğmuştur ve 23 yaşındadır.

Survivor 2021 Sergen Bayar boyu kaç?

Ünlüler Takımında yer alan Sergen Bayar’ın boyu ve kilosu henüz bilinmiyor.

Survivor 2021 Sergen Bayar mesleği ne, ne iş yapıyor?

Survivor 2021’e katılan Sergen Bayar modellik ve spor eğitmenliği yapmaktadır.

Sergen Bayar Instagram kullanıcı adı ne?

Sergen Bayar’ın Instagram kullanıcı adı ‘srgnbayar’dır.