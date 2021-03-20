Survivor Şampiyonu Cemal Can Tekrardan Survivor'a Mı Katılıyor?

Geçen senenin şampiyonu Cemal Can Canseven’e tekrar Survivor'a katılıp katılmayacağına ilişkin katılmış olduğu programda bazı sorular soruldu.

Survivor Şampiyonu Cemal Can Tekrardan Survivor'a Mı Katılıyor?

Survivor 2020 ünlüler gönüllüler yarışmasının şampiyonu,  Cemal Can Canseven  merak edilen soruyu yanıtladı. 25 yaşındaki fenomen geçen sene göstermiş olduğu performansı ile finalle kadar gitmiş ve finalde de SMS birincisi çıkarak 2020 yılı Survivor şampiyonu olmuştu.  Gelecek yıllarda düzenlenebilecek olan Survivor All Star'a katılıp katılmayacağına dair soru yöneltilen, Cemal Can Canseven düşüncelerini paylaştı.

Geçen sene düzenlenen yarışmada birinci gelerek şampiyon olan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Cemal Can Canseven’in  düzenlenecek olan All Star yarışmasına katılıp katılmayacağı ise merak konusu oldu.  2020 şampiyonu,  aynı zamanda 2021 yılında düzenlenen Survivor yarışmasının son dörde  kimin kalacağı konusunda bazı tahminlerde bulundu. 

Canseven,  geçen sene düzenlenen  yarışmada SMS' de Barış Murat Yağcı’yı geride bırakarak şampiyon oldu. Yarışmadan sonra çok geniş bir hayran kitlesine ulaşan Cemal Can  yarışmadan önce DJ'lik ve sosyal medya fenomenliği yaparken,  yarışmadan sonra oyunculukta yapmaya başladı.

Canseven,  Survivor  yarışmasının tahminlerinin yürütüldüğü ‘’ Survivor Panorama  Haftsonu’’ adlı programa katıldı ve burada sorulan soruları yanıtlandırdı.

Cemal Can'ı Zorlayan Soru

Geçen senenin şampiyonu Cemal Can’a, ‘’ Seneye Survivor All Star yapacağız söylense,  sana da yarışmaya katılması için teklif gelse ne yaparsın?’’ Sorusu yöneltildi.  Canseven,  soru karşısında zor anlar yaşadı ve  duraksayarak cevap verdi.  Canseven, ‘’ Eyvah, eyvah.  Çok zor. Yüreğim tekrar kaldırır mı o kadar hüzünlü bilmiyorum’’  açıklamasını yaptı. Geçen sene yarışma da çok sıkıntılı günler geçiren Cemal Can bu soruyu cevaplamakta çekindi.

25 yaşındaki fenomen katılmış olduğu Survivor Panorama Haftasonu programında,  2021 Survivor yarışmasında  son dörde kalacağı tahmin ettiği yarışmacıları da açıkladı.  Canseven,  hem gönüllüler takımından hem de ünlüler takımından  isimler verdi. Vermiş olduğu isimler ise,  gönüllü takımınla Poyraz,  Ayşe  ve Aleyna Kalaycıoğlu olurken ünlüler takımından ise  Batuhan'ın ismini verdi.

Cemal Can Canseven Survivor yarışmasının ardından,  başrollerini Aleyna Tilki ile paylaştığı ‘’ İşte Bu Benim Masalım’’ adlı dizide rol aldı.

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