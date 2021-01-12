Survivor Resat Diskalifiye Mi Oldu? Survivor Reşat hastalığı ve sağlık durumu nedir?

İzleyicilerin merakla takip ettiği yarışma Survivor’da son bölümde beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Az önce ekranlarda yayınlanan bölümde bir yarışmacının sakatlandığı hakkında bilgi sahibi olundu. Yarıştıkları oyun sonrasında diskalifiye mi olduğu düşünülen yarışmacı kimdir? İşte yarışmanın son bölümünde yaşanan olaylar ve kaza geçiren yarışmacı hakkında detaylı bilgiler…

Reşat yarıştıkları oyun sonrasında sağ ayağından sakatlandı. Reşat’a hemen müdahale edilip sağ ayağına film çekildi. Son olarak sağlık durumu ile ilgili olarak ayağı üzerinde şişlik olduğu bildirilen yarışmacı Reşat’ın sağlık durumu hem izleyiciler hem de yarışma ekibi tarafından merak ediliyor. Doktorlar, Survivor Reşat'ın sağlık durumu ve yarışmaya devam edip edemeyeceği hakkında şu açıklamalarda bulundular: yarışmacının ayağında parçalı kırık olduğu ve iyileşme ihtimalinin ise güç olduğu bildirildi. Reşat diskalifiye olabilir.

Survivor Reşat oynadığı oyun sonrasında kötü bir kaza geçirirken sağ ayağı üzerinde oluşan şişlik izleyicileri korkuttu. Yapılan bilgilendirme sonrası doktorlar tarafından film çekildiğini ve şu anda şişlik olduğu öğrenildi. Peki Survivor Reşat diskalifiye oldu mu?

Geçirdiği sağlık problemi sonrasında Reşat’ın yarışmadan çekilip çekilmeyeceği ise araştırılıyor. Doktorlar kaza anında acil müdahalede bulunurken yarışmacı bu durumda diskalifiye olacak mı sorusu akıllara geldi. Bu sorunun cevabını ilerleyen bölümlerde hep birlikte öğreneceğiz.

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021, 00:21