Survivor Merve Aydın'dan mutluluk pozu !

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği ekranların sevilen programı Survivor ile ekranlara bir kez daha gelen ve bir çok kesimin sevgilisi haline gelen Merve Aydın'ın mutlu günü.

Merve Aydın nişanlandığını sosyal medya hesabından duyurdu.Merve Aydın , 2 yıldır birliktelik yaşadığı Mehmet Akif ile geçtiğimiz günlerde nişanlandı.Merve Aydın nişan elbisesini seçerken takipçilerinden de yardım istemişti.Mehmet Akif instagram hesabından yaptığı paylaşıma "En güzel günüm.. En güzel hikayem... Adım, adım mutluluğa... 30.09.2017" notunu düştü.