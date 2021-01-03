Survivor Melis Sezer Kimdir, Kaç Yaşında?

Survivor 2021 kadrosu belli oldu. Kadro belli oluktan sonra programın sıkı takipçileri de kadro üyelerini aratmaya başladı.

Melis Sezer de Survivor da yarışacak isimlerden sadece bir tanesi. Melis Sezer’in mesleği, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğuysa vatandaşlar tarafından en çok aranan konulardan biri oldu. Peki ya Survivor 2021 yarışmacısı olmaya hak kazanan Melis Sezer Kimdir? Detaylar ise haberimizde.

Survivor da yarışacak isimlerden biri olmaya hak kazanan Melis Sezer ise tenis alanında başarıları olan milli bir sporcudur. Milli tenisçi olan güzel İzmir doğumludur.

İkizler burcu olan Sezer, 2 Haziran 1993 yılında doğdu ve şu an 27 yaşındadır. Türk milli tenisçisi olan Melis Sezer Enka Spor Kulübü oyuncusudur.

Başarılı sporcu Melis ise 2010 yılında Avustralya Açık Slam Gençler Turnuvası'na ana tablodan hak kazanmış ilk Türk tenisçidir.

SURVİVOR ÜNLÜLER

Melis Sezer Survivor 2021 ünlüler kadrosuna katıldı. 9 Ocak’tan itibaren ekranlarda tekrardan boy gösterecek olan programın diğer yarışmacıları da heyecanla bekleniyor.

MELİS SEZER'DEN SURVİVOR AÇIKLAMASI!

Melis Sezer ise resmi sosyal medya hesabından konuya dair açıklama yaptı. Başarılı sporcu, bugüne kadar kortlarda birçok ilke imza attığını şimdi ise Survivor zamanı olduğunu söyledi. Bu paylaşımıyla resmi olarak da Survivor ekibinin bir parçası olduğunu duyurmuş oldu.

SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Acun Ilıcalının sahip olduğu TV8’in vazgeçilmez programlarından biri olan yarışma programı ise 9 Ocak 2021 tarihi ile tekrar ekranlara dönüyor.

SURVİVOR 2021 ÜNLÜLER KİMLER?

Survivor 2021 ünlüler kategorisinde yarışacaklar da belli oldu. İşte o liste!

Erkeklerden: İsmail Balaban, Çağrı Atakan, Hayrettin, Barış Özbek, Batuhan Karacakaya, Cemal Hünal

Kızlardan: Melis Sezer, Meryem Kasap, Merve Aydın, Öykü Çelik

SURVİVOR 2021 GÖNÜLLÜLER KİMLER?

Survivor 2021 ünlüler açıklanmış olsa bile gönüllü ekibine dair henüz bir ayrıntı paylaşılmadı.