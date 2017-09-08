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Survivor'ın yıldızlarından Nagihan Hollywood'a atıldı

Nagihan ilk olarak 'Ah Be İstanbul' isimli filmde rol alarak oyunculuk sektörüne hızlı bir giriş yapmıştı. Nagihan , 'Hollywood Produksiyon'un misafiri oldu.

08 Eylül 2017 Cuma 09:59
Survivor'ın yıldızlarından Nagihan Hollywood'a atıldı

Nagihan Karadere, Hollywood Produksiyon'un Hollanda'da katıldığı bir organizasyonda Pamela Anderson, Mishael Lopes Cardozo, Michael Madsen, Michael Dudikoff gibi Hollywood yıldızlarıyla bir araya geldi.

Bir hafta boyunca Amerikan Ninja filmleriyle tanınan 80’li yılların ünlü aktörü Michael Dudikoff’dan oyunculuk dersi alan Karadere'yle bir davette tanışan Fransız film yapımcısı Don Clovis, kendisini Hollywood’a davet etti ve yeni yapacakları filmde Viking kadını rolünü oynamasını teklif etti.

Oyunculuktaki hedeflerini ilk filminin hemen ardından büyüten Karadere, şansının da yardımıyla birçok yıldızın hayalini süsleyen Hollywood yolunda ilerliyor.

Yeteneklerini her fırsatta sergileyen ünlü isim, “Oyunculuk ciddi ve en az spor kadar disiplin isteyen bir iş. Uluslararası başarı elde etmek adına Los Angeles'da LA’ de oyunculuk derslerine başlayacağım. Dünyada önemli bir kariyer olan yönetmen Michael Dudikoff'dan gelen teklifi en iyi şekilde değerlendireceğim” dedi.

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