Survivor Gonca'ya Ne Oldu, Diskalifiye Olacak Mı? Survivor Gonca Kimdir?

Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Gonca'nın yaşadığı sakatlık geceye damgasını vurdu. Dokunulmazlık oyununda havuz oyununda Survivor Gonca'nın başına gelenler herkesi korkuttu. Ünlüler takımında olan Gonca Kakar oyunda Aleyna Çalışkan ile parkurda karşılaştığı zaman acıdan bağırmaya başladı. Survivor doktorları Gonca'ya anında müdahale etti. Peki Survivor Gonca'ya ne oldu, sakatlandı mı, diskalifiye oldu mu?

Son zamanlarda yarışmacıların arka arkaya sakatlandığı ve diskalifiye olduğu Survivor 2021’de bu akşam bir sakatlık daha gerçekleşti. Yedeklerden ünlüler takımına giren Gonca dokunulmazlık oyunu oynarken kaza geçirdi. Havuzda atladığı anda bağırmaya başlayan Gonca belinin çok ağrıdığını dile getirdi. Gonca sudan çıkarıldı ve doktorlar tarafından hemen incelemeye alındı. Gonca gözyaşları içinde boğulurken daha önce de belinden sakatlandığını açıkladı.

SURVİVOR GONCA DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

2021 sezonuna bolca sakatlıkla başlayan Survivor'da yarışmacılar sağlık durumu el vermediğinde diskalifiye ediliyor. Seyirciler, kaza geçiren Gonca'nın diskalifiye olup olmayacağını merak ediyor. Ancak Gonca'nın sağlık durumu ile ilgili netleşen bir bilgi olmadığı için henüz diskalifiye olup olmayacağı belli değil. Ancak doktorlar sakatlığının ciddi bir soruna yol açmayacağını tahmin etmekte.

Survivor 2021’de yedeklerden ünlüler takımına katılan Gonca Kakar 32 yaşındadır. Mersin Üniversitesi'nde BESYO okumuştur. Güncel mesleği beden eğitimi öğretmenliği ve pilates eğitmenliği olan Gonca Kakar 177 boyunda ve 64 kilogram ağırlığındadır. Hobileri dalış yapmak, kitap okumak, yeni müzikler ve yerler keşfetmek olan Gonca’nın yarışmada gösterdiği hırsı ve fiziği ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Survivor Gonca sosyal medya hesaplarında sık sık spor yaptığı anları paylaşmaktadır.

SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELEME ADAYI OLDU, DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'ın dün yayınlanan bölümünde dokunulmazlığı kaybeden ünlülerin arasında oylama yapıldı. En fazla Doğan’ın ismi çıktı ve ilk eleme adayı Doğan oldu.

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyununda skoru 10-4 yapan gönüllüler takımı bu hafta dokunulmazlığı kazandı.

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021, 04:47