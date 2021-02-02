Survivor Emin nasıl sakatlandı? Emin Günenç Diskalifiye Olarak Adaya Veda Etti

Survivor 2021 sezonuna hızlı bir girişle başlangıç yapmıştı. 600 bin kişi arasından yapılan seçmelerle bu yıl yarışacak Gönüllüler takımı belli oldu. Yarışmalarda ise diskalifiye haberleri üst üste gelmeye başlıyor. Geçtiğimiz bölümlerde Cemal, sonrasında da Meryem diskalifiye olmuştu. Yaşanan bu gelişmelerden sonra Gönüllüler takımına bir de Emin sürprizi damga vurdu. Geçtiğimiz akşam oynanan tekerlek oyununda başını sert bir şekilde çarpan Emin, yapılan kontroller sonrasında adaya veda etmek zorunda kaldı. Acun Ilıcalı Emin diskalifiye haberini konseyde verdikten sonra takım arkadaşları kelimenin tam anlamıyla şoka uğradı.

SURVİVOR EMİN NASIL SAKATLANDI?

Survivor son bölümünde oynanan yarışma oyununda yarışmacılar tekerleği iterek parkuru tamamlamaya çalışıyorlardı. Geçmiş dönemde dizinde sakatlık bulunan Emin, tekerlek parkurunda da başını vurarak bir sakatlık geçirdi. Doktor Metin Kuş ile görüşme yapan Emin: "Emin Halka yüzüme geldi, bilinç kaybı yaşadın dedin bana. Bacağımda ağrı yok , gerekirse bacağımı kopartırım. Buna ben karar veriyim. Ağrım yok. Kırığım yok." ifadelerini kullandı.

Sağlık kontrolleri ve filmleri incelediğini belirten Metin Kuş, Türkiye'den hekimlerle fikir alışverişi yaptıklarını belirterek: "Bir sürü arkadaşımla konsülte ettim. Sen devam edemeyeceksin. Ne olur beni bağışlayın." ifadelerini kullandı.

Survivor Emin diskalifiye kararı Acun Ilıcalı tarafından konseyde açıklandı. Haber sonrasında şok olan takım arkadaşları Emin'in arkasından gözyaşlarına boğuldu. Emin Güngenç artık Survivor parkurlarında yer almayacak.

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında doktor Metin Kuş ve Gönüllüler takımı arasında yaşanan konuşmalar ortaya çıktı. Metin Kuş yarışmacıları ilk bir ay performansları konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Uzun bir süredir performans açısından geride kalan Gönüllüler takımı son yaptığı ataklarla birlikte ünlüler takımını geride bırakmayı başarmıştı. Son dönem performanslarında kendilerini bulan gönüllüler takımı iki diskalifiye sonrasında moral olarak çökmüş durumda. Ünlüler bu fırsatı değerlendirerek yeniden üstünlüğü elde edebilecek mi, parkurlarda avantaj hangi takıma geçecek hep birlikte bekleyip göreceğiz.

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021, 18:05