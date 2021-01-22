Survivor'da Şok Eden Diskalifiye! Survivor'dan Diskalifiye Olan Yarışmacı Kim?

Survivor'da Cemal Hünal son bölüme damgasını vurdu. Ünlüler takımında olan Cemal Hünal gösterdiği üstün performans ile dikkatleri üzerine çekiyordu. Ancak ne yazık ki Acun Ilıcalı acil durum konseyi toplayarak büyük bir sağlık sorunu yaşayan Hünal ile ilgili açıklama yaptı. Acun Ilıcalı’nın yaptığı açıklama ile birlikte, Cemal Hünal’ın sağlık sorunları nedeniyle Survivor’dan diskalifiye edildiği duyuruldu.

Dominik Cumhuriyeti’nde çekilen ve seneye bomba gibi başlayan Survivor 2021’de ünlüler takımında yer alan Cemal Hünal, son bölümde yarışmaya veda etti. Acun Ilıcalı, acil durum konseyi topladı ve Cemal Hünal'ın sağlık sorunlarından dolayı artık Survivor'a devam edemeyeceğini açıkladı.

Acun Ilıcalı, konseyi toplamasının nedeninin kötü bir haber vermek olmadığını fakat Cemal Hünal’ın fiziksel olarak Survivor performansında bir takım sorunlar yaşandığını belirtti. Son 10 gündür bu durumun doktor Metin Kuş tarafından incelendiğini dile getiren Ilıcalı, son üç gündür Hünal’ın durumunun sarı alarmda olduğunu daha sonra da doktorun ‘çok iyi görmüyorum’ dediğini ve durumun pozitif olmadığını duyurdu.

Önceliklerinin yarışmacıların sağlığı olduğunun altını çizen Ilıcalı, yarışmacıların sağlığı konusunda risk almayı istemediğini ve Cemal Hünal’ın belinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Survivor’a devam edemeyeceğini dile getirdi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Cemal Hünal, konseyde yaptığı açıklamada bu vedanın çok erken olduğunu ve oradaki arkadaşlarını ve adayı bırakmaya hiç hazır olmadığını söyledi. Orada geçirdiği bir günü bile hiç unutmayacağını dile getiren Hünal, veda konuşmasını yaparken arkadaşları ile birlikte gözyaşlarına hakim olamadı.

Acun Ilıcalı, Cemal'in şimdi veda etmesini istemediklerini ve bu nedenle diğer yarışmacılarla birlikte Cemal Hünal’ın da kampa gönderileceğini belirtti.

CEMAL HÜNAL KİMDİR?

2 Ekim 1976 yılında İstanbul’da doğan Cemal Hünal, sevilen bir Türk oyuncudur. Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl öğrenim gören Hünal, disiplin sorunu yaşadığı için ailesi tarafından İskoçya’da Gordonstoun International Summer School'a gönderildi ve lise hayatını burada tamamladı. Liseden sonra Londra'da tasarım okumaya karar verdi ve bir süre Londra’da yaşadıktan sonra oyunculuk eğitimi almak için Los Angeles’a taşındı. Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi alan Hünal, ABD’de çok sayıda kısa filmde rol aldı. Hünal, Türkiye’de adını Çağan Irmak'ın yönettiği Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oynayarak duyurdu.

CEMAL HÜNAL'IN OYNADIĞI SİNEMA FİLMLERİ

Issız Adam : Çağan Irmak - (2008) - Alper

Atçalı Kel Mehmet (2017)

Ayaz (2012) - Şahin

Günce (2013) - Cengiz

Kaos Örümcek Ağı (2012) - Mansur

Kırmızı (2015) - Umut

Peşpeşe - (2010) - Bora

Romantik Komedi (2009) - (2010) - Mert

Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) - Mert

Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)

Ulak : Çağan Irmak - (2007) - Ulak İbrahim

CEMAL HÜNAL’IN OYNADIĞI DİZİLER

Adanalı (2010) - Alex

Asi (2007-2009) - Kerim

Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) - Murat

Diriliş Ertuğrul (2017) - Tekfur Ares

Kış Masalı (2009) - Ali Murat

Osmanlı Tokadı (2013) - Moğol

Paramparça (2014) - Alper

Seni Bana Yazmışlar (2011) - Yalçın

Tatar Ramazan (2013) - Rüstem Sinan

Tozkoparan (2019) - Celal Hoca