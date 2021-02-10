Survivor'da Bu Akşam Kim Elendi? 9 Şubat Survivor SMS Sıralaması Ne Oldu? Survivor Baran Kimdir?

Dün akşam yayınlanan Survivor 2021 ünlüler gönüllülerde eleme heyecanı yaşandı. SMS sıralaması ile 24. bölümden itibaren adaya veda edecek olan isim açıklandı. Eleme potasında Öykü, Doğan, Hanzade ve Baran bulunmaktaydı. Bir yarışmacı rakiplerinden daha az oy aldığı ve yarışmaya veda etmek zorunda kaldı. Peki 9 Şubat Survivor'dan elenen yarışmacı kim?

Survivor 2021 ünlüler gönüllülerde dün akşam eleme oylaması yapıldı. Yapılan oylama sonucunda adaya veda edecek olan isim de belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor’a SMS'lerde en az oyu alarak adaya veda eden isim Baran oldu.

Yeni sezon macerasına TV8 ekranlarında devam eden yarışmanın salı akşamı yayınlanan bölümünde İlayda ünlüler takımında SMS birincisi, Poyraz ise gönüllüler takımında SMS birincisi olmuştu. İlayda Öykü'yü eleme potasına göndermeyi tercih etti. Gönüllülerin birincisi Poyraz ise Baran'ın eleme potasına gitmesi için ismini söyledi.

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler arasında geçen kıyasıya mücadele de bu haftanın eleme adayları Doğan, Öykü, Hanzade ve Baran’dı. Bu hafta adaya veda edecek olan isim SMS oylamasına göre belirlendi. Acun Ilıcalı SMS oylaması sonucuna göre en az oy alan kişinin Baran olduğunu açıkladı. Survivor'a veda etmek zorunda kalacağını duyan Baran duygularına hakim olamadı. Yaptığı veda konuşmasında imada bulunan ve insanların sahtekar olabildiğini öğrendiğini söyleyen Baran adaya kızgın ve kırgın veda etti.

SURVİVOR BARAN KİMDİR?

9 Temmuz 1992 yılında İstanbul'da doğan Baran Köse, 173 boyunda ve 70 kilodur. Sempatik tavrı, fiziği ve hırslı yapısıyla gönüllerin arasında dikkat çeken Baran, Doğuş Üniversitesi'nde Ekonomi ve Finans bölümünde okumuştur. Güncel olarak personal trainer olan Baran, iyi derecede yüzme bilmektedir. Hırsa ve mücadeleci bir ruha sahip olduğunu dile getiren Baran, hayallerini gerçekleştirmek için Survivor'a katıldığını söylemişti.